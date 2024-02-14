خوفا من انتفاضة جديدة.. بن غفير يعلن نقل مروان البرغوثي من محبسه

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير نقل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي من محبسه عقب ورود معلومات عن انتفاضة مخطط لها.

نقل مروان البرغوثي من محبسه



وقال بن غفير، إن سلطات السجون نقلت الأسير الفلسطيني والقيادي بفتح مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.

وأضاف بن غفير في تدوينة على منصة "X" يوم الأربعاء: "لقد ولت الأيام التي يدير فيها الأسرى السجون".

وأفاد في التدوينة: "أنا سعيد لأن جهاز الأمن الإسرائيلي ينفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الأسرى في السجون".

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وذكر تقرير نشرته القناة "13" الإسرائيلية مساء الأربعاء، أن إدارة سجون إسرائيل اتخذت إجراءات ضد القيادي البارز في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، بدعوى أنه يعمل على الدفع نحو تصعيد عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية.

وضع مروان البرغوثي في العزل الانفرادي

وبحسب القناة فإن إدارة السجون نقلت البرغوثي من سجن "عوفر" إلى سجن آخر حيث يحبس في العزل الانفرادي وذلك إثر تلقي معلومات بأن البرغوثي يدفع نحو التصعيد بالضفة.

وادعى التقرير أن المعلومات التي وصلت لسلطات تل أبيب مفادها أن "البرغوثي يعمل عبر عدة قنوات على إثارة الأوضاع في الضفة الغربية في محاولة لتفجير انتفاضة ثالثة على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة".

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في ظل المخاوف الإسرائيلية من تصعيد أمني محتمل في الضفة الغربية في شهر رمضان، ويرى مسؤولون أمنيون أن حماس تحاول الدفع باتجاه التصعيد الأمني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48.

ويعتبر المسؤولون الأمنيون أن "شهر رمضان، كمناسبة موحدة وهامة لجميع المسلمين، قد يشكل فرصة أولى وحقيقية بالنسبة لحماس للنجاح في ذلك إذا لم نتصرف بصورة مهنية وحكيمة".

وبرز اسم البرغوثي خلال الفترة الأخيرة، مع سعي عدد من الدول لتجديد السلطة الفلسطينية، على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، والنقاش الدائر حول الرؤية المستقبلية للسلطة وعلاقتها بالقطاع، فضلا عن البحث الجاري بخصوص من سيخلف محمود عباس.

