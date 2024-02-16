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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، شاهد البوستر التشويقي لـ الحشاشين

بوستر مسلسل الحشاشين،
بوستر مسلسل الحشاشين، فيتو

مسلسلات رمضان 2024، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البوستر التشويقي لمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

 

كريم عبد العزيز 

وتصدر البوستر النجم كريم عبد العزيز، وعلقت الصفحة عليه قائلة: "انتظروا النجم كريم عبدالعزيز ومسلسل الحشاشين في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".

 

قصة مسلسل الحشاشين 

 ومسلسل "الحشاشين" يعرض على 30 حلقة، وهو من الأعمال الدرامية التاريخية، وتدور أحداثه حول شخصية "حسن الصباح" زعيم حركة الحشاشين ويجسده كريم عبدالعزيز.

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ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

أبطال مسلسل الحشاشين 

ويضم مسلسل الحشاشين الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز  نخبة من النجوم وهم: فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي. 

مسلسلات رمضان 2024، تعرف على تفاصيل مسلسل الحشاشين

أباطيل وأبطال من وحي التاريخ، الملامح الأولى من مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز

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