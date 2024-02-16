الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

جامعة أسيوط تعلن توصيات الملتقى المصري - الياباني الثقافي

رئيس جامعة أسيوط،
رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أكد الدكتور المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط أن الملتقى المصري - الياباني الثقافي العلمي خلص إلى توصيات مهمة ستجري متابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ضمن فعاليات الملتقى مع الجهات المشاركة بالملتقى مثل: معهد البحوث الفلكية، والجيوفيزيقية، ومركز بحوث المياة من خلال وضع الخطط التنفيذية؛ والعمل علي إستمرار وتقوية التعاون مع الجانب الياباني من خلال السفارة اليابانية والجهات التابعة لها ومؤسسة اليابان ومؤسسة ( JPJS  والجامعة المصرية اليابانية E-Just , والجايكا، والعمل على تعزيز آليات الدراسات العليا والبحوث وحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للاستفادة من المنح المقدمة من اليابان، وتكرار هذا الحدث بما فيه من فائدة كبيرة؛ لأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة أسيوط.

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الملتقى المصرى اليابانى 

 جدير بالذكر، أن الملتقى المصري الياباني، شهد تنظيم جلسات علمية موسعة، تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي، والدكتور السيد محمد أبو العلا أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس قسم الجيولوجيا الأسبق بكلية العلوم، وحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس، إلي جانب مشاركة طلاب الجامعة من الباحثين.

وتضمن الملتقي عقد جلستين؛ تشتملا على محاضرات علمية موسعة، لعدد من المحاضرين، وهم: الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ممثلًا عن الدكتور ناكو فوكامي، والذي ناقش تفاصيل موسعة حول الجمعيةاليابانية لتطوير العلوم (JSPS)، كما تضمنت الجلسات أيضًا، معلومات عن برنامج تنمية الموارد البشرية، الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، للمدير المشارك لهيئة (JICA) اليابانية للدكتورة مايومي تيرانو، فضلًا عن مناقشة المنح المقدمة في جامعة كيوشو، وكيفية الدراسة في اليابان والخطوات المتبعة لإجراءات السفر للدكتور تامر نصر رئيس مكتب جامعة كيوشو بالقاهرة، للدكتور إبراهيم طنطاوي رئيس رابطة خريجي (JSPS) في مصر حول أنشطة الجمعية. 

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محاضرات تعريفية بأنشطة اليابان في مصر بجامعة أسيوط

وناقشت الجلسة الثانية، محاضرات، حول تقييم مخاطر الفيضانات في وادي غويبة في ظل تأثيرات التغير المناخي، للدكتورة عزة عويس بمعهد بحوث الموارد المائية، وتضمنت المحاضرة الثانية، عرض تقديمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية حول الهيئة بين الماضي والحاضر والمستقبل، للدكتورة أماني حمدي، فضلا عن محاضرة حول " الشمس المشرقة" للدكتور سمير عبد التواب مدير الهيئة العامة للتنشيط السياحي.

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