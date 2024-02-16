محافظ أسيوط يناقش مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بقرى حياة كريمة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير القرى للإطلاع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة والإنتهاء منها ومن ثم توفير حياة كريمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وطبقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

قرى حياة كريمة

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشملها المبادرة بقرى 7 مراكز في المرحلة الأولى وذلك للوقوف على آخر المستجدات بكافة المشروعات والأعمال النهائية وإجراءات الاستلام وكذا رصد أية ملاحظات للعمل على تلافيها بشكل عاجل للانتهاء من كافة الأعمال ودخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها في القريب العاجل.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز في تنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال مؤكدًا على متابعته المستمرة للتقارير الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل فضلا عن متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع وهو الذى يتوازى مع قيام رؤساء المراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الإنتهاء من الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة أية معوقات خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

مشروعات حياة كريمة بمراكز أسيوط

وأوضح اللواء عصام سعد أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 82 مشروع والاتصالات 149 مشروعا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( أسواق ومواقف ونقاط إطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه وواحد مجمع حرفى بقرية الشامية بساحل سليم وتم تشغيله.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف 7 مراكز خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الان ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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