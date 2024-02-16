الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

محاضرات تعريفية بأنشطة اليابان في مصر بجامعة أسيوط

محاضرات يابانية بجامعة
محاضرات يابانية بجامعة أسيوط، فيتو

 عقدت جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، ثلاث محاضرات تعريفية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووفد السفارة اليابانية بالقاهرة؛ السيد إتو صن مدير المركز الثقافي الياباني، وميرنا ساويرس منسقة العلاقات الخارجية بالسفارة، ووفد المؤسسة اليابانية في مصر؛ هيتشى مواتو مديرة المؤسسة، وكواكيتا صن مساعد مدير المؤسسة، والدكتور تيرانو صن ممثل الجايكا بوزارة التعليم العالي بمصر.

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منح دراسية للطلبة المصريين في اليابان

وألقى المحاضرة الأولى، إيتو صن مدير المركز الثقافي الياباني؛ للتعريف بالمنح الدراسية للطلبة المصريين من مختلف الدرجات العلمية؛ لاستكمال تعليمهم، أو أبحاثهم العلمية في اليابان من خلال برنامج منح الحكومة اليابانية MEXT Scholarships، والتي توفرها اليابان؛ من أجل دعم مسيرة التنمية في مصر من خلال التعليم، والبحث العلمي،  وما تقدمه هذه المنح من مصروفات دراسية، والسفر بين مصر واليابان، والمصروف الشخصي للطلاب، فضلًا عن شروط القبول فيها، وإجراءات التقديم للحصول عليها.

 

 وألقت المحاضرة الثانية، هيتشي مواتو مديرة المؤسسة اليابانية بمصر؛ حيث استعرضت الأنشطة المتنوعة للمؤسسة في مصر، من دورات تعليم اللغة اليابانية، إلى جانب عدد من المواقع التي تتيح تعلمها أونلاين، وأنشطة تنموية، وتعليمية، وثقافية، وفنية، وترفيهية متنوعة، داعية الحضور إلى زيارة المؤسسة في القاهرة، والمشاركة في أنشطتها المتميزة.

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أما المحاضرة الأخيرة فكانت للدكتورة أسماء خضير ممثلة المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة، والتي أوضحت فيها؛ إن المدارس المصرية اليابانية وصل عددها في مصر إلى (٥٢) مدرسة، واستعرضت أنشطة المدرسة اليابانية المتنوعة؛ بدءًا من استقبال الطلاب في الصباح، والتعلم الهادئ، مشيرة إلى اهتمام المدرسة؛ بتنفيذ الطلاب لمشروعات علمية، وأنشطة عملية؛ لمساعدتهم على استكشاف المعلومة (تعلم متمركز حول الطالب)، فضلًا عن التعلم من خلال اللعب الموجه، وغير الموجه، ومشاركة أولياء الأمور في الأنشطة الرياضية وغيرها، ونشاط مجلس الفصل، والجلسة التوجيهية، كما تحرص المدرسة على تنمية مهارات مدرسيها من خلال؛ حصص بحثية؛ لتبادل الخبرات بين المعلمين.

 

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