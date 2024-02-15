بوتين يهاجم وزيرة خارجية ألمانيا: مستهترة ومعادية لبلدها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موقف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عدائي تجاه روسيا لكنها أيضًا معادية لبلدها، مشيرًا إلى أنها تستهتر بالمصالح الاقتصادية لألمانيا.



جاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة نشرت في قناة الكرملين على "تليجرام"، أوضح خلالها أن "أشخاص مثل وزيرة الخارجية الألمانية هم، بالطبع معادون لبلدنا، لكنها في رأيي، معادية أيضا لبلدها، لأنه من الصعب أن نتصور أن سياسيا بهذه المرتبة يتعامل مع المصالح الاقتصادية لبلاده وشعبه بمثل هذا الاستهتار".

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وفي وقت سابقن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أن جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت.

من ناحية أخرى صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بأن بلاده ستعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به شعبه، مشيرا إلى أن موقف الإدارة الأمريكية اليوم ضار للغاية وخاطئ، وأنه قد أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الأمر.

وأوضح بوتين للصحفي بافيل زاروبين، في مقطع نشر على قناة الكرملين على " تيليجرام ": أنه "لا ينبغي لنا النظر إلى الحالة الصحية لبايدن، يجب أن ننظر إلى الموقف السياسي، أعتقد أن موقف الإدارة الحالية ضار للغاية وخاطئ، وقد أخبرت الرئيس بايدن بهذا الأمر ذات مرة".

في السياق ذاته، قال بوتين ردًّا على سؤال بشأن علاقة ترامب مع زعماء أوروبا، "لطالما كان يُطلق على ترامب سياسي من خارج النظام، فلديه رؤيته الخاصة بشأن كيفية تطوير الولايات المتحدة علاقاتها مع حلفائها".



وأضاف بوتين "لقد أراد ترامب إجبار الأوروبيين على زيادة الإنفاق العسكري أو، كما قال، أن يدعهم ’يدفعون لنا مقابل حمايتهم‘، مقابل أن يفتحوا المظلة النووية فوق رؤوسهم، وما إلى ذلك، وأضاف: "لا أعرف، دعهم يكتشفون ذلك بأنفسهم، هذه مشكلاتهم الخاصة".