بشايرها هلت، شعبة الثروة الداجنة تكشف عن كارثة وشيكة في صناعة الدواجن بسبب اللقاحات والأمصال

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، زيادة عدد نفوق الدواجن في المزارع متأثرة بنقص اللقاحات والأمصال مع زيادة الأمراض في فصل الشتاء.

زيادة نسبة نفوق الدواجن ليس ظاهرة عامة في كل المزارع بالمحافظات

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إنه لا يعني وجود مزرعة بها نسبة نفوق دواجن عالية أنها أصبحت ظاهرة عامة في كل المزارع بالمحافظات بل هي تعد حالة، لكل مزرعة حالة خاصة بها.

زيادة في أعداد نفوق الدواجن بسبب قلة اللقاحات والأمصال، فيتو

زيادة في أعداد نفوق الدواجن بسبب قلة اللقاحات والأمصال

وأضاف «السيد» أن خلال الفترة الحالية هناك زيادة في أعداد نفوق الدواجن بسبب قلة اللقاحات والأمصال متأثرة بعدم استيراد المواد الخام، بسبب عدم توافر الدولار ونقص الكميات المستوردة من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

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زيادة نسبة نفوق الدواجن إلى 20% في المزارع وشكاوى من عدم توافر الأدوية البيطرية

وأشار إلى أن نسبة زيادة نفوق الدواجن ارتفعت خلال الفترة الحالية من 5 و10% لتصل إلى 15 و20% في المزارع، حيث اشتكى عدد من المربين من وجود عجز في الأمصال واللقاحات، بالرغم من أن بعض شركات الأدوية أعلنت وجود كميات كبيرة من الأدوية البيطرية واللقاحات، لكن على أرض الواقع هناك شكاوى كثيرة وصلت للشعبة من المربين بشأن عدم توافرها.

مع فصل الشتاء تبدأ الأمراض الوبائية في الظهور والانتشار في المزارع

وأوضح أن مع فصل الشتاء تبدأ الأمراض الوبائية في الظهور والانتشار في المزارع، لكن الوقاية كفيلة بتقليل ضررها ومواجهتها، لكن مع إصابة الطيور بالمرض يجب معالجته ومواجهته بالأدوية والأمصال واللقاحات، وطالما هناك عجز فيها تزيد نسبة النفوق.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، فيتو

مشكلات تواجه قطاع الثروة الداجنة خلال فصل الشتاء الحالي

وتابع: خلال فصل الشتاء الحالي كانت هناك العديد من المشكلات التي تواجه مربي الثروة الداجنة، التي زادت من المشكلة منها مشكلة التدفئة في عدم توافر السولار والغاز للمزارع، الأمر الذي أدى إلى وجود مشكلة في التدفئة مع عدم استعداد المزرعة لمشكلات الشتاء وتطبيق الأمن الحيوي بدقة متناهية، الأمر الذي أدي إلى دخول بعض الأمراض، ولا يوجد أدوية بيطرية تصد المرض أو تمنعه فأصبحت هناك مشكلة مزمنة.

تحركات إيجابية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاستجابة السريعة للمربين عند ظهور الأمراض

وقال «السيد» إنه بالرغم من وجود مشكلة مزمنة في قطاع الثروة الداجنة، إلا أن هناك تحركات إيجابية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحرك والتقصي النشط والاستجابة السريعة للمربين عند ظهور أي مرض، الأمر الذي يطرح سؤالًا هامًا لماذا لم يقم المربين الذين ظهرت عندهم أمراض بالاتصال بالهيئة « بخط الاستجابة السريعة الذي يحمل على مدار 24 ساعة وفقًأ لتأكيدات رئيس الهيئة»؟

فريق طبي من هيئة الخدمات البيطرية يتوجه للمزرعة المصابة للتقصي وأخذ العينات

وأوضح أنه يتم الاستجابة السريعة عند الاتصال وتقديم شكوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي تستجيب سريعًا بإرسال فريق طبي للمزرعة يتضمن طبيب بيطري من قطاع الوقاية وطبيب من المعمل المركزي، وذلك لأخذ عينات من الطيور المصابة في المزرعة وإرسالها للمعمل حتى يتم تحليل العينة ومعرفة المرض وأسبابه وطرق علاجه.

صناعة الدواجن تعد الملاذ الأمن لكل أفراد المجتمع في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى

وأضاف: أتمنى أن يتم حل جميع المشكلات في صناعة الدواجن التي تعد الملاذ الأمن لكل أفراد المجتمع في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى، فالدواجن هي الغذاء الرئيسي للمصريين الذي يمثل نحو 75% من البروتين، ويجب الحفاظ عليها والتحرك والاستجابة والسعي لحل أي مشكلة متواجدة على أرض الواقع.