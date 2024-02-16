البابا ثيئودوروس الأول.. قصة البطريرك الذي جاء بالنبوءة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا القديس ثيئودوروس الأول البطريرك الخامس والأربعين من بطاركة الكرازة المرقسية.

قصة البابا ثيئودوروس الأول

تنيَّح البابا القديس ثيئودوروس الأول البطريرك الخامس والأربعون من بطاركة الكرازة المرقسية. ترَّهب هذا القديس باسم الراهب تادرس بدير قريب من مريوط وتتلمذ لراهب شيخ قديس يُدعى يوأنس. وقد أُوحِىَ للأب يوأنس من الروح القدس بأن تلميذه تادرس سوف يصير يومًا ما بطريركًا، فأعلم الناس بهذا.

Advertisements

كان الراهب تادرس مجاهدًا في عبادته، كاملًا في اتضاعه ووداعته. ولما خلا الكرسي البطريركي بنياحة البابا قسما الأول، اجتمع الأساقفة والأراخنة، وتذكَّروا نبوة القديس يوأنس فأرسلوا إلى الدير وأحضروا الراهب القس تادرس رغمًا عنه ورسموه بطريركًا يوم أول أبيب سنة 446 للشهداء ( 730م ).

فلما ارتقى كرسي مار مرقس اهتم بالعمل الرعوي، وحظيت الكنيسة في أيامه بأكمل قسط من الراحة، إلا أنه صادف متاعب جمَّة لدى مشاهدته الفظائع التي أتاها الولاة. واستمر صابرًا على ما رأى وكانت الكنيسة تنمو روحيًا إلى أن أكمل هذا البابا جهاده الحسن وتنيَّح بسلام.

الأنبا مقار يشهد حفل خريجي الدراسات العليا لمعهد الرعاية بإيبارشية الشرقية

احتفلت إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، بالخريجين الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا في عام ٢٠٢٠م. حتى عام ٢٠٢٤م.، من معهد الرعاية والتربية فرع الشرقية والعاشر، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر.

حيث سلّم نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية شهادات التقدير على ١٣٠ خريج وخريجة من أبناء الإيبارشية، كما ألقى كلمة أكّد فيها على أهمية البحث والاطلاع والتعليم المستمر من أجل الفائدة الروحية للدارس والخدمة، وتم التقاط الصور التذكارية مع نيافته.

الأنبا ميخائيل يشرح لوفد مشروع رؤية شبابية: كيف نحيا بالإيمان

استقبل نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية للأقباط الأرثوذكس ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، وفدًا من مشروع "رؤية شبابية" التابع لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد حبيب المشرف العام على المشروع.

وحضر اللقاء الراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي المشرف الروحي لطلبة القسم النهاري بالكلية الإكليريكية، والدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأستاذ مادة الفلسفة بالكلية، والدكتور عدلي أنيس أستاذ مادة جغرافيا الكتاب المقدس، وعدد من طلبة الكلية.

رحب نيافته بالشباب الحاضرين الذين بلغ عددهم حوالي ٥٠ طالبًا وطالبة من جامعة بني سويف وألقى عليهم كلمة بعنوان "كيف نحيا الإيمان" ثم تحدث الدكتور محمد حبيب عن دور وزارة الشباب والرياضة في توعية شبابنا بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، كما قدم الدكتور عدلي أنيس نبذة عن الكلية الإكليريكية وتاريخها ونظام الدراسة بها، وقدمت الدكتورة عايدة نصيف نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكونها من أقدم الكنائس وانتشارها حول العالم، وعن عظمة مصر وحضارتها، في نهاية اللقاء اصطحب الطلاب الإكليريكيين ضيوف الكلية في جولة لزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي "مشروع رؤية شبابية" بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة يهدف إلى رفع وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الوطن ومن أهمها قضية التطرف وتنمية الوعي لديهم حول الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، من خلال الحوار والمناقشات.