مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8، وفاة رشدي الشامي وفريدة تعلم بأمر زهايمر "شجيع"

مسلسل جولة أخيرة، دارت أحداث مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8 حول زيادة أعراض الزهايمر لشجيع حتى إنه نسي أن ابنته فريدة ذهبت إلى والدتها، ويخبر شجيع طليقته بأمر إصابته بالسرطان فتعرض عليه العودة معًا ولكنه يرفض فتقرر إخبار ابنته التي حينما تعلم تحاول إقناع والدها أن يتوقف عن اللعب حتى يظل بذاكرته أكبر وقت ممكن.

ويقرر شجيع أن يتوقف عن اللعب من أجل ابنته ولكنه يجد شبكة يهدده بالشرط الجزائي، وعلى جانب آخر تواجه علياء أزمة بسبب شخص أذى صديقتها ويريدها فترفض ولكنها يتم تهديدها من الشخصي المسؤول عنها في العمل، بينما يقابل تامبي ابنه رامي ويعلم بأنه لديه حفيد وحفيدة ويشعر تامبي بسعادة بالغة، ويظل شبكة وحيدًا بعدما تركت أمهاته الثلاثة المنزل، وفي آخر الحلقة يرحل الدكتور نور عن الحياة فجأة وسط انهيار ابنه.

أحمد فهمي في مسلسل جولة أخيرة

ظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل جولة أخيرة للفنان أحمد السقا.

ويقدم فهمي شخصية شاب يصارع شجيع “أحمد السقا” ويخسر أمامه، وأثناء حصوله على الأموال بعد تقسيمها عقب انتهاء المباراة يسقط، ويلقى حتفه على الفور رغم محاولات شجيع إنقاذه، ولقد كان هذا الحادث سببًا محوريًّا في تغير مصير البطل، حيث ابتعد عن كل ما يذكره بالحادث وأصبح طبيبًا.

شخصية أشرف عبد الباقي

تعتبر شخصية الفنان أشرف عبد الباقي بمسلسل جولة أخيرة مفاجأة كبيرة بظهوره بشخصية الكوتش تامبي، تلك الشخصية العابثة التي كانت يومًا مدربًا لـ"شجيع" أو الدكتور يحيى، ولقد كان أداؤه متميزًا بما يكشف عن أن أشرف عبد الباقي موهبة لا تنضب ولا تفقد بريقها مع مرور الزمن، وأنه قادر على تجسيد كل الشخصيات بتميز بما يضيف إلى الأعمال التي يشارك بها.

ولقد نجح أشرف عبد الباقي في تجسيد شخصية تامبي إلى الدرجة التي جعلت المشاهدين لا يشعرون أنه يمثل فضلًا عن خروجه من عباءة الكوميديا وتقديمه الدور بحرفية بالغة، ولقد ابتعد بهذه الشخصية تمام البعد عما قدمه من قبل من شخصيات في أعمال فنية، وهو ما يجعل المتابعين للمسلسل يشعرون أن الفنان أشرف عبد الباقي قد أعاد اكتشاف نفسه وموهبته بهذا الدور المميز.

Advertisements

تفاصيل مسلسل جولة أخيرة

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.