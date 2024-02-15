بطولة أكرم حسني.. أبرز الملاحظات على برومو مسلسل "بابا جه" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024، يعتبر مسلسل بابا جه من أبرز المسلسلات التي سوف تنافس في موسم رمضان الدرامي لعام ٢٠٢٤.

وطرحت منصة واتش ات عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام برومو مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، ونستعرض أبرز الملاحظات عليه:

- كشف البرومو على لسان نسرين أمين أن أكرم حسني “أب بيتأجر”.

- هناك عدد كبير من الأطفال والصغار ينادون أكرم بـ “بابا”.

- يكشف البرومو أن كريم فهمي سيحل ضيف شرف على المسلسل.

- يشير أكرم حسني خلال البرومو إلى أن اسمه في المسلسل “بابا جه”.

وكان الفنان أكرم حسني قد نشر بوستر مسلسله الجديد بابا جه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق: “بابا جه.. رمضان ٢٠٢٤”.

ويخوض الفنان أكرم حسني المنافسة في موسم رمضان 2024 بمسلسل بابا جيه والذي يشارك فيه إلى جانبه نخبة من النجوم.

تفاصيل مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول هشام الذي يجسد شخصيته الفنان أكرم حسنى وهو رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها، ومسلسل "بابا جه" من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا وحور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

ونشرت منصة شاهد بوستر لأكرم حسني لتشويق الجمهور لمشاهدة المسلسل الذي سيعرض في رمضان المقبل، كما نشرت أيضًا منصة شاهد بوستر المسلسل الذي سيعرض خلالها.

العميل صفر أحدث أعمال أكرم حسني

وحقق أحدث أعمال أكرم حسني وهو فيلم العميل صفر نجاحًا لافتًا في دور العرض، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، حيث يقوم الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى، ولكنه يسعى وراء حلمه، ويحاول باستمرار أن يكون ناجح في مجاله بشكل لافت ومميز.

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