الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: انخفاض جديد بدرجات الحرارة وموجة أمطار رعدية ورياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة، مؤكدة استمرار الأجواء الشتوية، وسقوط أمطار رعدية ببعض المناطق إضافة إلى شبورة مائية ونشاط للرياح.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": استمرار الأجواء الشتوية الماطرة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



وأشارت إلى سقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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ولفتت إلى وجود الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى ١٨ درجة مئوية.

وسبق أن حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس في الإسكندرية وأشارت إلى خلايا رعدية عملاقة تؤثر بقوة على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد.

وأوضحت أن السحب الرعدية الممطرة تتكاثر على باقي السواحل الشمالية، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري.



وأشارت إلى استمرار هذه الأجواء الماطرة خلال فترات الليل حتى اليوم الجمعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارًا على سيناء، شديد البرودة ليلًا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.



درجة الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 09

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى:09