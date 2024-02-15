الأرصاد الجوية: فبراير ذروة فصل الشتاء وهذه نصيحة للمواطنين

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية:"شهر فبراير ذروة فصل الشتاء وحالة التقلبات تسيطر علي طقس البلاد الفترة المقبلة".

سقوط الأمطار

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية:"سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تصل إلي حد السيول علي مناطق من سيناء والبحر الأحمر أمر طبيعي في مثل هذا التوقيت من العام".

تحذير الأرصاد الجوية

ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لا سيما خلال ساعات الليل، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة أثناء سقوط الأمطار.

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حالة الطقس الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة في القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09