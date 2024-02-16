أمطار غزيرة وموجة صقيع تضرب الإسكندرية، والأرصاد تحذر من طقس اليوم (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية ليلًا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة وموجة من الصقيع على مناطق شرق ووسط المحافظة وسط انتشار مسؤولي وتنفيذيي أحياء المحافظة.

وكثف مسؤولو وتنفيذيو المحافظة من وجودهم بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات شفط المياه وعدم تراكمها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن خلايا رعدية عملاقة تؤثر بقوة في الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد.



كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على باقي السواحل الشمالية، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري.



وأشارت إلى استمرار هذه الأجواء الماطرة خلال فترات الليل حتى اليوم الجمعة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس الخميس عن تعطيل الدراسة الخميس 15 فبراير بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية غدًا الخميس 15 فبراير.

وأوضح بيان المحافظة أنه يستثنى من ذلك: القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.