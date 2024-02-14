الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية

الإسكندرية،فيتو
الإسكندرية،فيتو

 شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، هطول أمطار غزيرة، على مناطق شرق ووسط وغرب  المحافظة وسط موجة من الصقيع والغيوم. 

 وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة، هربًا بسلعهم من الأمطار خوفًا من التسبب في خسائر لهم وسط وجود مسئولي وتنفيذيي أحياء المحافظة.

 وفي وقت سابق، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد، لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس الصرف الصحي في الإسكندرية رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات.

وأشار إلى وقف الإجازات وبدل الراحات ووجود رؤساء القطاعات ومديري العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأشار إلى تمركز ١٨٢ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

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وشدد على جميع العاملين الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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