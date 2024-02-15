الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار غدا وموعد تحسن حالة الطقس (فيديو)

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، البلاد تتعرض لحالة من التقلبات منذ الأمس ومستمرة حتى غد الجمعة.

مناطق سقوط الأمطار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون": ذروة تقلبات حالة الطقس كانت اليوم من خلال سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين الغزيرة والرعدية والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية، وانخفاض درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح وذلك بسبب المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا.

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استمرار التقلبات الجوية

وأكدت: استمرار التقلبات الجوية غدا الجمعة، على معظم أنحاء البلاد، حيث تسقط أمطار ما بين متوسطة والغزيرة والرعدية على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

موعد استقرار حالة الطقس

ولفتت: أي أنه من المنتظر تحسن الأحوال الجوية السبت المقبل.



حالة الطقس الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة في القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09