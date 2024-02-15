شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن في الجيزة

تعتبر موائد الرحمن أحد المظاهر التي تميز شهر رمضان في مصر، ويتسابق أهل الخير لإفطار الصائمين والمارين في الطرق والساحات وأمام المنازل.

وتشكل محافظة الجيزة خلال الشهر الكريم لجانًا من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والحماية المدنية للمرور على موائد الرحمن وأماكن إعداد وتقديم وجبات الإفطار والسحور والسهرات الرمضانية؛ للتأكد من قانونية الإشغال واستيفاء أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية.

وتضع محافظة الجيزة عددًا من الضوابط والشروط والإجراءات لإقامة موائد الرحمن وتنظيم عملها، ترصدها فيتو في السطور التالية:

- التقدم بطلب للحي التابع له، والتي تقام المائدة به للحصول على ترخيص.

- تحديد المكان الذي تقام فيه المائدة، بشرط أن يكون بعيدا عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة فى مكان لا يعطل حركة المرور.

- الحصول على الموافقات الأمنية.

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- توفير جميع ضوابط وشروط الأمان والحماية المدنية.

- الحفاظ على نظافة المكان ومنع تراكم القمامة عن طريق التعاون مع هيئة نظافة الحى.

- يفضل إنشاؤها في الملكيات الخاصة.

- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية كالمدارس أو المستشفيات.

تكليفات محافظ الجيزة

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه رئيس سوق الجملة باستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ مع اقتراب شهر رمضان، والتأكد من توافر كافة السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أية زيادات من قبل التجار.

كما شدد المحافظ على عدم السماح بالمغالاة في الأسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الأسعار داخل المنافذ السلعية مؤكدًا أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع أي أعباء مالية لوضع نسب خصومات في أسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزئة للخضروات والفاكهة بالجيزة

ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام ( ٠١٠٠٨٠٤٧٠٨٦، ٠١١٤٧٨٢١٦٥٣) لتلقي شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.

وأشار تقرير الجهاز التنفيذى للسوق إلى استقرار الأسعار خلال اليوم الخميس والتي شملت ٦ جنيهات لكيلو الطماطم و١٥ جنيها لكيلو البصل و١٣ جنيها لكيلو الموز و٨ جنيهات لكيلو البرتقال و١٣ جنيها لكيلو الخيار و٧ جنيهات لكيلو الكوسة و٣٠ لكيلو الثوم و١٥ للجوافة و٦٩ جنيها لكيلو العدس و٣٢ جنيها لكيلو الأرز و٧٥ لعبوة الزيت سعة ٧٠٠ مل.