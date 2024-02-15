مسلسلات رمضان 2024، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل ماجي بوغصن "ع أمل" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024، طرحت منصة شاهد الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “ع أمل” والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

والمسلسل من بطولة الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، وإخراج: رامي حنا، وتأليف: نادين جابر.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وكانت قناة MBC مصر طرحت اليوم أيضا بوستر جديد لمسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذي يعرض عبر شاشتها في شهر رمضان المقبل.

وتصدر البوستر بطلة العمل الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر، والمسلسل من إخراج: محمد سامي.

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قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة هي شخصية جديدة تقدمها مي لأول مرة في الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

أبطال نعمة الأفوكاتو

ويشارك فى مسلسل نعمة الأفوكاتو عدد كبير من النجوم منهم مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

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