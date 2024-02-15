الأوقاف: خصم 5 أيام من مدير مديرية بور سعيد للتقصير في المتابعة

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، أنه تم خصم ٥ أيام من الشيخ جمال فتحي السيد عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد لتقصيره في المتابعة، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ونظرًا لتقصيره في أداء الواجب الوظيفي

مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى

وفي سياق متصل انطلقت اليوم الخميس ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤م مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى تحت عنوان: "فضل الذكر وآدابه"، وذلك في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا، بــ (1444) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

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وأكد العلماء أن من أجلّ وأرفع العبادات وأيسرها وأزكاها عند الله تعالى عبادة ذكر الله تعالى؛ ولقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية في الحث على ذكر الله قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".



كما أكدوا أن ذكر الله تعالى ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق ؛ وذكر مقيد؛ فأما الذكر المطلق فهو ذكر الله على كل حال: في يقظتك ونومك؛ في حلك وترحالك؛ في حركاتك وسكناتك، أما الأذكار المقيدة: وهي المقيدة بعمل أو حال أو عبادة أو دخول أو خروج أو وقت صباحًا ومساءً أو نوم أو ركوب الدابة أو لبس الثوب أو دخول السوق أو دخول المسجد والخروج منه أو عند الكرب أو عند رؤية المبتلى أو غير ذلك مما هو مذكور ومذخور في كتب الأذكار والدعوات، وبذكر الله تطمئن قلوب الذاكرين.