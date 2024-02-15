الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

طوال أيام شهر رمضان، الأوقاف تعقد الملتقى الفكري للواعظات بـ21 مديرية

واعظات وزارة الأوقاف،
واعظات وزارة الأوقاف، فيتو

تعقد وزارة الأوقاف الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات لعام 1445هـ /2024م، والذي يعقد بـ (21) مديرية، بما فيهم الملتقى الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها)، وتعقد الملتقيات عقب صلاة الظهر بمسجد رئيس بكل مديرية خلال شهر رمضان المبارك، ويحاضر فيه نخبة متميزة من واعظات وزارة الأوقاف 

 استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان 


وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بدور المرأة العلمي والدعوي في المجتمع، وضمن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفي ضوء إطلاق الوزارة عام 2024م عامًا للواعظات 

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الأوقاف: إيفاد إمامين إلى دول: كندا وألمانيا



وفي سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 15 / 2 / 2024م إيفاد كل من:
1. الشيخ عزت محمود صبري عوض – إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الدقهلية إلى مسجد الرحمة التابع للجمعية الإسلامية الكندية - إدمنتون – كندا-  إمامًا. 


2. الشيخ حلمي أحمد عبد الفتاح علي - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة إلى مسجد مروة الشربيني – دريسدن - ألمانيا – إمامًا 


وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (83) إمامًا وقارئًا.
 

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100 طن سلع غذائية من وزارة الأوقاف لأهالي غزة قبل شهر رمضان

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