طوال أيام شهر رمضان، الأوقاف تعقد الملتقى الفكري للواعظات بـ21 مديرية

تعقد وزارة الأوقاف الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات لعام 1445هـ /2024م، والذي يعقد بـ (21) مديرية، بما فيهم الملتقى الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها)، وتعقد الملتقيات عقب صلاة الظهر بمسجد رئيس بكل مديرية خلال شهر رمضان المبارك، ويحاضر فيه نخبة متميزة من واعظات وزارة الأوقاف

استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان



وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بدور المرأة العلمي والدعوي في المجتمع، وضمن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفي ضوء إطلاق الوزارة عام 2024م عامًا للواعظات

Advertisements

الأوقاف: إيفاد إمامين إلى دول: كندا وألمانيا





وفي سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 15 / 2 / 2024م إيفاد كل من:

1. الشيخ عزت محمود صبري عوض – إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الدقهلية إلى مسجد الرحمة التابع للجمعية الإسلامية الكندية - إدمنتون – كندا- إمامًا.



2. الشيخ حلمي أحمد عبد الفتاح علي - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة إلى مسجد مروة الشربيني – دريسدن - ألمانيا – إمامًا



وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (83) إمامًا وقارئًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



