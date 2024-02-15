الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

1444 مسجدًا تصدح بذكر الله، انطلاق البرنامج الدعوي مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى

مجالس العلم والذكر
مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى

أكدت وزارة الأوقاف أنه في ضوء رسالتها  وواجبها الدعوي، وحرصًا على تقوية الحس الإيماني وتوفير الأجواء الروحية المناسبة في الشهر الكريم، انطلقت اليوم الخميس ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤م مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى تحت عنوان: "فضل الذكر وآدابه"، وذلك في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا، بــ (1444) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى


وقد أكد العلماء أن من أجلّ وأرفع العبادات وأيسرها وأزكاها عند الله تعالى عبادة ذكر الله تعالى؛ ولقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية في الحث على ذكر الله قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".

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كما أكدوا أن ذكر الله تعالى ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق ؛ وذكر مقيد؛ فأما الذكر المطلق فهو ذكر الله على كل حال: في يقظتك ونومك؛ في حلك وترحالك؛ في حركاتك وسكناتك، أما الأذكار المقيدة: وهي المقيدة بعمل أو حال أو عبادة أو دخول أو خروج أو وقت صباحًا ومساءً أو نوم أو ركوب الدابة أو لبس الثوب أو دخول السوق أو دخول المسجد والخروج منه أو عند الكرب أو عند رؤية المبتلى أو غير ذلك مما هو مذكور ومذخور في كتب الأذكار والدعوات، وبذكر الله تطمئن قلوب الذاكرين.

 

قافلة دعوية إلى شمال سيناء  


في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (5 – 6 شعبان 1445هـ)، الموافق: (15- 16/2/2024م)،  وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات "

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"حق الطفل ورعايته".. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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وزارة الأوقاف مجالس العلم كتاب الأذكار للإمام النووي مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى الأوقاف

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