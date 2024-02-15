السيسي يودع نظيره البرازيلي بعد انتهاء زيارته لمصر

ودع الرئيس السيسي ضيف مصر الكبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا بعد انتهاء زيارته لمصر، التي تم الاتفاق خلالها على ترفيع العلاقة بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، على أن يتم تفعيل ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للبرازيل خلال العام الجاري.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

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واستقبل الرئيس السيسي نظيره البرازيلي في قصر الاتحادية، في مستهل زيارته إلى القاهرة، التي تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

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