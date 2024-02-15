البابا تواضروس يدعو مجلس كنائس مصر للاجتماع بدير الأنبا بيشوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأعضاء الأمانة العامة ولجنة الكهنة والرعاة بالمجلس.

عرض وفد مجلس كنائس مصر على قداسة البابا تواضروس تقريرًا عن عملهم خلال الفترة الماضية.

ودعاهم قداسة البابا تواضروس لعقد المؤتمر السنوي للجنة الكهنة والرعاة المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، كما أعطاهم قداسة البابا تواضروس توجيهات ونصائح لإبراز عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

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البابا تواضروس يتابع العمل الرعوي في كنيسة الملاك بشيراتون

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا، مع المجلس الجديد لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، التي تخضع للإشراف المباشر لقداسة البابا، وهو أول لقاء لقداسته مع المجلس الذي تم انتخابه مؤخرًا.

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بأعضاء المجلس متمنيًا لهم التوفيق في خدمتهم، ثم استمع لعرض تضمن رؤية المجلس الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بخدمات الكنيسة وأنشطتها التي تتسم بالاتساع والتنوع، إلى جانب مشروعاتها الخدمية المختلفة.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني برؤيتهم وقدم لهم بعض النصائح، ووعد بعقد لقاءات على فترات متقاربة معهم للمتابعة ودعم إنجاز خططهم لخدمة الكنيسة.

البابا تواضروس يتابع العمل الرعوي في إيبارشية الأقصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا يوساب طلب مشورة قداسة البابا تواضروس الثاني في عدد من الأمور الخاصة بخدمته الرعوية في الأقصر.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة عن كنائس شبرا الشمالية



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

عرض نيافة الأنبا أنجليوس على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في القطاع الرعوي الذي يشرف عليه.

أيضا التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المنسقين الإعلاميين لإيبارشيات وأديرة الكنيسة القبطية داخل مصر، وذلك في ختام اللقاء الدوري للمنسقين الإعلاميين الذي نظّمه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على إنشاء المركز، تضمن اللقاء عرضًا لمشروع جديد وهو مشروع "اعرف إيبارشيتك"، ومحاضرة عن "السوشيال ميديا أداة للخدمة - رؤية"، وتقديم للمرحلة الرابعة من مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، وندوة عن "أخبار الإيبارشيات - تواصل ومشاركة".