ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس في الأسواق، شهدت سوق الدواجن قفزة سعرية كبيرة في أسعار الكتكوت الأبيض مقارنة بالأنواع الأخرى، ليعاود الارتفاع إلى سعر قياسي جديد بالسوق ليتراوح ما بين 38 جنيهًا في بورصة الدواجن، و40 جنيهًا سعر الكتكوت الأبيض المعلن لعدد من الشركات.

فيما شهدت أسعار الكتاكيت الأخرى ارتفاعات تراوحت من 50 قرشًا إلى جنيه مقارنة بسعرها السابق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

«فيتو» تنشر في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 في الأسواق، إضافة إلى أسعار الكتكوت بأنواعه مختلفة في بورصة الدواجن والشركات، وتشمل سعر كتكوت ساسو اليوم، سعر كتكوت بلدي اليوم، سعر كتكوت روزي بيور اليوم، سعر كتكوت روص اليوم، سعر كتكوت هجين اليوم، سعر ساسو بيور اليوم، سعر كتكوت أربو اليوم، سعر كتكوت كب اليوم، سعر كتكوت آر اليوم؛ في السطور التالية:

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أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن اليوم الخميس

وعن أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 31 إلى 38 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 30 جنيهًا إلى 30.25 جنيه.

40 جنيهًا أعلى سعر للكتكوت الأبيض في بعض الشركات

بينما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض لبعض الشركات وفقًا لما أعلنته على مواقعها إلى 40 جنيهًا، وهو أعلى سعر للكتكوت في الأسواق.

وعن سعر الكتكوت بأنواعه الأخرى في بورصة الدواجن اليوم الخميس، تراوح سعر كتكوت ساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه، كتكوت بلدي من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 11.5 جنيهًا إلى 12.5 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت روزي بيور من 10.5 إلى 11.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 8 إلى 9 جنيهات، كتكوت هجين سعر من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتكوت في الشركات والأسواق اليوم الخميس

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الشركات والأسواق اليوم الخميس، فجاءت كالتالي:

سجل سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت كب نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أربو نحو 34.5 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت هبرد نحو 29 جنيهًا

تراوح سعر كتكوت روص 35.75 جنيهًا.

سجل سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت آر نحو 35 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وعلى صعيد أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الخميس، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 93 جنيهًا إلى 94 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعر الفراخ البيضاء من 103 إلى 110 جنيهات للمستهلك.

وعن سعر الدواجن الساسو أو البلدي فتراوحت من 104 إلى 105 جنيهات في المزرعة مقابل 115 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض جملة في الشركات اليوم الخميس

وأما سعر البيض جملة في الشركات اليوم الخميس، فجاء كالتالي:

سعر البيض الأبيض من 148 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر من 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا للكرتونة.