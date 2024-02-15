الطقس الآن، السحب الممطرة تسيطر على شمال الصعيد

حالة الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى سيطرة السحب الممطرة الآن على شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



توقعات طقس اليوم

تصل اليوم حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ذروتها حيث شهدت بعض المناطق فى القاهرة والجيزة سقوطا للأمطار متفاوتة الشدة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 :9 درجات مئوية.



درجة الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 13



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09