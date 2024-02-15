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محافظات

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بأسيوط (فيديو)

سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بأسيوط، فيتو

شهدت محافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المراكز والأحياء، وانتشار السحب والغيوم في سماء المحافظة. 

أمطار خفيفة على مناطق أسيوط 

وأشار مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم الخميس، إلى أنه بمتابعة حالة الطقس خلال الساعات الأخيرة، تبين أن الطقس معتدل الحرارة، رغم سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30 أو 40٪ على شمال المحافظة ببعض المناطق بالقوصية وديروط وأسيوط الجديدة ومنفلوط، وكذلك على محافظات شمال الصعيد، الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج استمرت لعدة دقائق وعلى فترات متقطعة.

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محافظة أسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى

في ذات السياق أعلنت محافظة أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات، استعدادا لسقوط الأمطار، وتعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية والطقس، محذرة المواطنين من النزول إلى الشوارع أثناء سوء الأحوال الجوية، مقدمة بعض النصائح للمواطنين تتضمن البعد عن أعمدة الإنارة، تجنبا للتعرض إلى الصعق الكهربائي، والبعد عن اللوحات الإعلانية تجنبا لسقوطها أعلى المواطنين، والبعد عن الأشجار، وكذلك تجنب السير أسفل شرف المنازل، وتجنب نزول الأطفال الشوارع.

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ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأوضاع الجارية ميدانيًا ونشر معدات وسيارات شفط مياه الأمطار بالمناطق والأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه وخاصة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق لمواجهة أية أمطار أولًا بأول وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة في فترات هطول الأمطار كإجراء احترازي خوفًا على حياة المواطنين مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة المنعقدة على مدار 24 ساعة مع الاستعانة بكافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

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