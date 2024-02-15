باتيلي: الحالة الأمنية بجنوب ليبيا تثير القلق ويجب على حكومة الوحدة اعتماد ميزانية الانتخابات
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس: "إن التسوية السياسية الشاملة في ليبيا يجب أن تشمل جدولا زمنيا محددا".
تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا
وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا: "أنه يجب تنفيذ آليات وطنية شاملة تلبي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا"، داعيا كل الكيانات إلى العمل معا للتوصل إلى إدارة عادلة وشفافة ذات مساءلة لإيرادات ليبيا ومواردها.
وأكد المبعوث الأمم أن الحالة الأمنية في جنوب ليبيا تثير القلق، مطالبا حكومة الوحدة الوطنية إلى اعتماد ميزانية للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للعملية الانتخابية
ومن المحتمل أن تشهد الأوضاع في ليبيا تحسن خلال الفترة المقبلة خاصة مع الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، والتي ستنعكس بالإيجاب على ملفات عديدة في المنطقة أبرزها ملف الأزمة الليبية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور كرم سعيد، الباحث والمتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لفيتو تعليقا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى القاهرة، إن الحديث عن الزيارة ليس بجديد.
أسباب زيارة أردوغان للقاهرة
وأوضح كرم سعيد: كان هناك حديث مسبق عن الزيارة وأنها ليست لجديدة، فكانت هناك تصريحات للرئيس أردوغان نهاية العام الماضي أكد فيها أنه سيزور القاهرة.
وتابع: تأتى الزيارة المحتلة فى سياق تقارب لافت بين القاهرة وأنقرة فيما يخص إدارة صراعات الإقليم سواء فى غزة أو سوريا أو ليبيا.
وأضاف: كما تأتى فى ظل ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والذي يقترب من ١١ مليار دولار، ويتوقع أن تتصدر الأزمة فى غزة المحادثات بالإضافة إلى دفع العلاقات الثنائية.
وأشار سعيد إلى أن العلاقة بين البلدين يبدو أنها قطعت شوطًا معتبرًا على صعيد التقدم بعد حل القضايا الخلافية وتراجع القضايا المعقدة ومنها الأزمة فى ليبيا، فثمة اتفاق بين البلدين على الدفع بالعملية السياسية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.