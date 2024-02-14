الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

أردوغان لـ الدبيبة: ندعم استقرار ليبيا وحكومتكم هي الشرعية التي يتعامل معها العالم

أردوغان والدبيبة،
أردوغان والدبيبة، فيتو

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في مدينة دبي،  أن حكومة الوحدة هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي يتعامل معها العالم.

وأعرب أردوغان عن استعداده لدعم أي حوار يفضي إلى استقرار  ليبيا ووصولها إلى الانتخابات دون مراحل انتقالية جديدة.

وتناول الاجتماع الأوضاع في دول الجوار الليبي ومساعي البلدين للتهدئة والاستقرار ودعم الجهود الدولية في ليبيا لإنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات، إضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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واتفق الجانبان على دعم الجهود لإنهاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وتوحيد الموقف الإسلامي في هذا الملف.

 

وصول المساعدات للشعب الفلسطيني

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوط كبيرة على الشعب الفلسطيني من  خلال المجازر المستمرة  ومنع وصول المساعدات على الشعب الفلسطيني، لذا يجب الوصول إلى حل من أجل السلام ويأتي ذلك من خلال اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، من أجل وقف الحرب.

وأكد أردوغان، خلال كلمته  التي أذاعتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدول تواصل السعي من أجل وقف الحرب على غزة، والعمل على دخول المساعدات وتوفير العلاج لكثير من الفلسطينيين في تركيا ودعم الحقوق الإنسانية، مشددًا على عدم ترك الشعب الفلسطيني وحده يواجه العنف الشديد.

وتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن  الحكومة التركية واجهت تحديات كبيرة وبذلت الجهد من أجل النجاح والاستقرار، لافتًا إلى أن تركيا حققت نجاحًا في إسطنبول استطاع  تحويلها إلى مدينة ناجحة متقدمة ذات المعالم السياحية، بالإضافة إلى الاستعداد للانتخابات المحلية بتقديم خدماتها للشعب التركي والعمل على تحقيق الإستراتيجية في المئوية الجديدة.

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليبيا

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