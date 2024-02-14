أردوغان لـ الدبيبة: ندعم استقرار ليبيا وحكومتكم هي الشرعية التي يتعامل معها العالم
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في مدينة دبي، أن حكومة الوحدة هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي يتعامل معها العالم.
وأعرب أردوغان عن استعداده لدعم أي حوار يفضي إلى استقرار ليبيا ووصولها إلى الانتخابات دون مراحل انتقالية جديدة.
وتناول الاجتماع الأوضاع في دول الجوار الليبي ومساعي البلدين للتهدئة والاستقرار ودعم الجهود الدولية في ليبيا لإنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات، إضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واتفق الجانبان على دعم الجهود لإنهاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وتوحيد الموقف الإسلامي في هذا الملف.
وصول المساعدات للشعب الفلسطيني
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوط كبيرة على الشعب الفلسطيني من خلال المجازر المستمرة ومنع وصول المساعدات على الشعب الفلسطيني، لذا يجب الوصول إلى حل من أجل السلام ويأتي ذلك من خلال اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، من أجل وقف الحرب.
وأكد أردوغان، خلال كلمته التي أذاعتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدول تواصل السعي من أجل وقف الحرب على غزة، والعمل على دخول المساعدات وتوفير العلاج لكثير من الفلسطينيين في تركيا ودعم الحقوق الإنسانية، مشددًا على عدم ترك الشعب الفلسطيني وحده يواجه العنف الشديد.
وتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحكومة التركية واجهت تحديات كبيرة وبذلت الجهد من أجل النجاح والاستقرار، لافتًا إلى أن تركيا حققت نجاحًا في إسطنبول استطاع تحويلها إلى مدينة ناجحة متقدمة ذات المعالم السياحية، بالإضافة إلى الاستعداد للانتخابات المحلية بتقديم خدماتها للشعب التركي والعمل على تحقيق الإستراتيجية في المئوية الجديدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.