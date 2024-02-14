أسراب جراد قادمة من ليبيا تهاجم مزارع في أسوان (صور)

هاجمت أسراب جراد مزارع جرف حسين جنوب شرق أسوان، وتم إخطار الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة للعمل على مكافحة هذه الأسراب القادمة من جنوب شرق البلاد، بعد أن تم رصدها قادمة من دولة ليبيا.

الجراد يهاجم مزارع فى أسوان، فيتو

وقال مزارعون بجرف حسين فى أسوان، إنهم فوجئوا بـ أسراب من الجراد تهاجم مزارعهم بشكل كبير، وأثرت على المزارع فى المنطقة والتى تشتهر بزراعة الثمار والخضراوات "معدة للتصدير"، ومنها زراعات: "الكنتالوب والبطيخ والنعناع والنباتات الطبية والعطرية" وغير ذلك.

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جراد قادم من ليبيا، فيتو

وأضافوا، أنهم بدأوا يتعاملون مع أسراب الجراد بشكل بسيط وأسلوب بدائي لمكافحة أعدادها الكبيرة حتى لا تؤثر على المزارع بشكل تام، وتم التواصل مع مسئولي مديرية الزراعة والمحافظة، لمطالبتهم بسرعة التدخل وإنقاذ الموقف قبل تفاقم الأزمة.

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