بينها كوارث الأمطار، تغطيات التأمين في مواجهة الأخطار الطبيعية

توفر شركات التأمين العديد من التغطيات التأمينية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، بالنسبة للأخطار الناتجة عن الأمطار فإن التغطية تتطلب تعويضها ملحق إضافي على التغطية التأمينية بناء على رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التي يرجع سببها بالأساس إلى سقوط أمطار غزيرة انحدرت من أماكن مرتفعة كالجبال والهضاب، وتسببت في وقوع أضرار بالممتلكات والأصول، وتتوقف التعويضات على شروط وثيقة التأمين والتغطيات التي تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الأرصاد وتوصيفها للحادث.



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التغطيات ضد الأمطار الغزيرة

تتعرض بعض المنشآت لكثير من الخسائر الناجمة عن سقوط الأمطار بكميات غزيرة، وللحصول على تعويض مناسب عن قيمة تلك الخسائر بواسطة عمل تغطيات تأمينية ضد المخاطر الطبيعية ومنها لأمطار الغزيرة.

وكشفت اللجنة الهندسية باتحاد التأمين أنه فى حالة هطول أمطار يجب على المؤمن التواصل مع هيئة الأرصاد لتحديد ما إذا كانت هذه الأمطار اعتيادية أم غير اعتيادية (مغطاة ضمن الأخطار الطبيعية)، وأنه بناءً على آخر تعديلات من معيد التأمين Munich Re جميع الأخطار الطبيعية مغطاة.

وأضافت اللجنة أن الأمطار الغزيرة مغطاة ضمن الأخطار الطبيعية فى وثائق التأمين الهندسي، حيث أنه من المفترض على المؤمن له اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الخسائر الناجمة عن ذلك، أما إذا هطلت أمطار غزيرة فى غير موسمها وبشكل غير متوقع (Heavy Rain) وبصورة غير معتادة فى هذا التوقيت وبكميات كبيرة، بالإضافة لتأكيد هيئة الأرصاد لذلك فهذا يعتبر مغطى من الناحية التأمينية.

التغطيات التأمينية:

السيول

الفيضانات

الهزات الأرضية

الزلازل

العواصف



وتغطي معظم وثائق التأمين الأخطار الإضافية مثل الأخطار الطبيعية من زلازل وسيول.



وبالنسبة للأخطار الناتجة عن الأمطار والتي يتطلب تعويضها ملحق إضافي على وثيقة التأمين بناء على رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التي يرجع سببها بالأساس إلى سقوط أمطار غزيرة انحدرت من أماكن مرتفعة كالجبال والهضاب، وتسببت فى وقوع أضرار بالممتلكات والأصول.

تأمين السيارات ضد الأمطار والأخطار الطبيعية

يغطي التأمين الشامل إصلاح أو التعويض عن سيارتك من الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والحرائق، والسرقة، والكوارث الطبيعية (الفيضانات، والبرد، والعواصف،... الخ). كما تشمل تغطية التأمين الشامل.





التعويضات

وتتوقف التعويضات على شروط وثيقة التأمين والتغطيات التي تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الأرصاد وتوصيفها للحادث، ويحدد تقرير هيئة الأرصاد ما إذا كان الحادث نتيجة أمطار غزيرة أو سيول، ويعتبر هذا التقرير أحد أهم أسباب تحديد مبالغ التعويضات، حيث تصنف الأمطار ضمن الأخطار الطبيعية، بينما تصنف «السيول» ضمن الكوارث الطبيعية التي تغطى بنسبة 2% من إجمالي قيمة المبالغ التأمينية، ما لم ينص بخلاف ذلك بملاحق إضافية لوثيقة التأمين.

تغطيات المجمعة

تتولى المجمعة بحث المطالبات التي تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأي فيها وتقدير قيمتها تمهيدًا لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأي المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة.

تقوم بإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية في مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء.

إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والاتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقًا للأسعار الاسترشادية التي تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة.

بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.