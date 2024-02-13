تعرف على التأمين ضد مخاطر الأمراض الحرجة، وكيف تحصل على التغطية

التأمين ضد الأمراض المستعصية،هو برنامج تأميني توفره بعض شركات التأمين والتأمين الطبي ليساعد المريض في أن يحصل على تغطية شاملة تضمن له العلاج والأشعة والفحوصات المطلوبة على الأمراض الحرجة مثل الأورام والسرطانات والسكتة الدماغية وغيرها.

التأمين ضد مخاطر الأمراض الحرجة

ولم تكن نسب النجاة من تلك الأمراض مرتفعة، في السابق، ولكن مع التقدم المتسارع في الطب؛ ازداد معدل الشفاء من تلك الأمراض والتي كانت تعتبر مميتة فيما سبق ويتكبد فيها المريض تكاليف عالية أكثر مما يستطيع التحمل.

وأصبح وجود تأمين طبى يساعد في تغطية نفقات تلك الأمراض إلى حد معين غاية فى الأهمية، فمصاريف تغطية الفحوصات والعلاجات الخاصة بها تكون مرتفعة للغاية، مما يجعلها غير كافية لتغطية الجزء المتبقي من تكلفة البقاء في المستشفى وغير ذلك.

الهدف من وجود تأمين للأمراض الحرجة

الهدف من وجود تأمين للأمراض الحرجة هو تقليل التحمل المادي على أصحاب الأمراض، بالإضافة إلى ذلك استكمال مزايا التغطية الطبية التي يقدمها التأمين الصحي العام. يختلف الأطباء حول وصف المرضى بأنهم أصحاب أمراض مستعصية، ولكن ضمن هذا الاختلاف يمكن تصنيف كل الأمراض التالية على أنها حالات حرجة، وتشمل: السرطانات، وتشمل أنواع معينة من السرطان. السكتات الدماغية. الأزمة القلبية. الشلل. الفشل الكلوي. جراحات مجازة الشريان التاجي أو رأب الأوعية. زراعة ونقل الأعضاء الجسدية المختلفة.

كيف تحصل على التغطية التأمينية

يقوم التأمين الطبى على الحصول على تغطية تأمينية مقابل قسط سنوي يسدد لشركة التأمين، والتي تجمع مساهمات من قطاعات كبيرة من الأفراد وتوفر العلاج الطبي لحالات المرض لأي من المؤمن عليهم.

التغطية:

تختلف التغطية التأمينية

باختلاف وثيقة التأمين، وتقدم شركات التأمين مستويات مختلفة من التغطية والخدمات التي تتناسب مع الاحتياجات والميزانيات المختلفة،وهناك سقف للاستهلاك السنوية لكل وثيقة، ويختلف الحد الأقصى للمبلغ من 10000 جنيه سنويًا للفرد إلى مليون جنيه فأكثر.

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وتزداد التغطية في الوثيقة، حيث سيكون سعر التأمين أكثر تكلفة، وتشمل التغطية:

– دفع تكلفة علاج الإصابات أو الأمراض التي تحدث في المنزل أو بعيدًا عن المنزل خلال فترة الوثيقة والتي لا تنتج عن أو المتعلقة بالأنشطة الشخصية أو المنزلية للمؤمن عليه.

– يوفر التأمين تغطية في حالة السرقة أو التلف أو تدمير واحد أو كل الممتلكات الشخصية الخاصة بالمؤمن له خلال فترة الوثيقة، بما في ذلك الخسارة أو الضرر الناجم عن الحريق.

- الكشف والأشعة والتحاليل والأدوية.

-العلاج والإقامة داخل المستشفيات.

-العمليات الجراحية المختلفة.

- تغطية الحمل والولادة ولكن مع فترات الانتظار.

-لا تشمل التغطية التأمينية على وجه التحديد عمليات التجميل أو التخسيس.

نسبة التحمل:

هي النسبة التي يتحملها العميل من تكلفة الخدمة الطبية، مثل تكلفة الدواء أو الجراحة، إذا كان المبلغ المقتطع 20٪، يدفع العميل 20٪ من سعر الدواء، وشركة التأمين تتحمل الباقي وهي 80٪.

و في معظم الحالات تتحمل الشركة 100٪ من تكاليف العلاج والعمليات الجراحية في المؤسسات الطبية المتعاقد معها مع شركة التأمين، ولكن في الخدمات الطبية الأخرى،تختلف النسبة حسب نوع الخدمة ومستوى التغطية في الوثيقة.

حساب قيمة الإشتراك السنوي للتأمين الطبى:

- يعتمد سعر الاشتراك السنوي على إجمالي عدد المستخدمين.

- سن المنتسب، بحيث يدفع من هم فوق سن معينة ثمنًا أعلى لتأمينهم. وذلك لأن كبار السن يحتاجون إلى التدخل الطبي في كثير من الأحيان، وتريد شركات التأمين تشجيع ذلك.

- حد التغطية، كلما ارتفع المستوى والحد الأقصى للقيمة، ارتفع سعر الاشتراك.

- الفوائد الإضافية مثل تغطية الأسنان والعيون ،قد تزيد من تكلفة الوثيقة إذا تمت إضافتها.

كيفية الإشتراك وشروطه:

- يمكن للأفراد الاشتراك في بوليصة التأمين الطبي بين سن 16 و64، وتوفر بعض الشركات تغطية حتى سن 75، بشرط أن يكون الاشتراك قبل 65، مع مراجعة قيمة الوثيقة واستثناءاتها سنويًا في الفترة من 65 إلى 75 سنة.

- بالنسبة للعائلات فيمكن تأمين الأبناء ولكن في شكل يعتمد على الأب أو الأم منذ الولادة ومن سن 7 إلى 21 سنة لكن التأمين صالح لطفل واحد فقط دون مشاركة أحد الوالدين.

-:الحصول على تأمين طبى لا يتطلب فحص طبي قبل أن تتمكن من الاشتراك، ولكن للإجابة على مجموعة من الأسئلة في استبيان بخصوص الحالة الصحية وتوضيح اذا ما كان العميل يعانى من أمراض مزمنة.

خطوات الحصول على التأمين:

- ملء طلب الحصول على التأمين واستبيان الحالة الصحية.

- دفع قيمة الإشتراك السنوي

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