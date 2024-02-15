الاحتلال يقتحم طولكرم ويداهم مدينة ملاه ويستولي على تسجيلات كاميرات (فيديو)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم وداهمت منشآت واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.
وذكرت بحسب مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت عدة شوارع، وتمركزت قرب دوار اكتابا وقرب ضاحية شويكة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المواطن سائد الغانم لعدة ساعات عقب مداهمة منزله وتفتيشه، كما داهم جنود الاحتلال ملاهي "الميجا لاند" واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة، كما داهموا محلا تجاريا في مجمع وزارة الزراعة بالمدينة.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي، صوب مركبات المواطنين شمال المدينة وبالقرب من ضاحية شويكة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق.
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