أعراض الزائدة الدودية لدي الأطفال، ومتي تكون الجراحة ضرورية؟

يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما تصبح الزائدة الدودية لدى الطفل مصابة أو ملتهبة, وتشمل الأعراض ألمًا شديدًا في الجزء السفلي الأيمن من بطنه, ويتضمن العلاج عادة إزالة الزائدة الدودية من خلال الجراحة.

ويعد العلاج أمر حيوي, إذا لم يتم علاج التهاب الزائدة الدودية يمكن أن تتمزق الزائدة الدودية للطفل، مما يسبب حالات تهدد الحياة.

الزائدة الدودية, فيتو

ما الذي يسبب التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال؟

لا يُعرف دائمًا سبب التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال في أغلب الأحيان، يحدث ذلك بسبب انسداد عند فتح الزائدة الدودية, كما يمكن أن يكون سببه:

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عدوى البطن.

عدوى الجهاز الهضمي.

مرض التهاب الأمعاء.

البراز أو الطفيليات أو النمو داخل الزائدة الدودية للطفل.

أعراض التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال

يعد ألم البطن في المنطقة اليمنى السفلية من بطن الطفل علامة رئيسية على التهاب الزائدة الدودية وفقًا لموقع "cleveland clinic" الطبي، ويبدأ الألم غالبًا حول زر بطن الطفل وينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي لاحقًا، وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

استفراغ وغثيان.

فقدان الشهية.

حمى منخفضة.

علاج التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال

في بعض الأحيان يمكن علاج التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال بالمضادات الحيوية وحدها وفقًا، ولكن في أغلب الأحيان، يتم علاج التهاب الزائدة الدودية عن طريق إزالة الزائدة الدودية، وتسمى الجراحة "استئصال الزائدة الدودية, ويمكن إجراء عمليات استئصال الزائدة الدودية بإحدى طريقتين:

بالمنظار: يقوم الجراح بعمل عدة شقوق صغيرة في الجزء السفلي الأيمن من بطن الطفل, ويقوم الجراح بعد ذلك بوضع كاميرا فيديو عبر أحد الشقوق, ويستخدمون بعد ذلك أدوات صغيرة لإزالة الزائدة الدودية من خلال الشقوق, ويتميز هذا النوع من استئصال الزائدة الدودية بوقت تعافي أقصر ومعدل إصابة أقل.

فتح البطن: يقوم الجراح بعمل شق أكبر في الجزء السفلي الأيمن من بطن الطفل, وغالبًا ما يستخدم هذا النوع من استئصال الزائدة الدودية في حالات التهاب الزائدة الدودية الأكثر تعقيدًا.

الزائدة الدودية عند الأطفال, فيتو

ماذا يحدث بعد الجراحة؟

تعتمد مدة بقاء الطفل في المستشفى في الغالب على مدى سوء التهاب الزائدة الدودية, وبالنسبة للحالة المبكرة من التهاب الزائدة الدودية (التهاب الزائدة الدودية الحاد)، يبقى معظم المرضى طوال الليل ويعودون إلى المنزل في اليوم التالي للجراحة, ويمكن للبعض العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

وبالنسبة للحالة المتقدمة من التهاب الزائدة الدودية (التهاب الزائدة الدودية المثقوبة)، حيث تمزق أو انفجرت الزائدة الدودية، يحتاجون إلى البقاء في المستشفى لمدة خمسة أيام تقريبًا لتلقي المزيد من المضادات الحيوية عن طريق الوريد (IV), ويساعد ذلك في علاج العدوى الأكثر خطورة ومنعها من العودة.

سوف يتلقى الطفل مسكنات الألم والمضادات الحيوية عن طريق الوريد أثناء إقامته في المستشفى.

ويمكن للطفل مغادرة المستشفى عندما يتمكن من تناول نظام غذائي منتظم، ولا يعاني من حمى أو تصريف من الشق ويكون لديه وظيفة أمعاء طبيعية.

مضاعفات ما بعد جراحة التهاب الزائدة الدودية

تحدث المضاعفات في بعض الأحيان بعد استئصال الزائدة الدودية, وهذه المضاعفات أكثر شيوعًا في الحالات الأكثر تقدمًا من تمزق التهاب الزائدة الدودية ويمكن أن تشمل:

الالتهابات: يمكن علاج الالتهابات بالمضادات الحيوية في بعض الأحيان، قد يلزم فتح الجرح لتنظيف العدوى.

الخراجات (جيوب القيح): يمكن علاج الخراجات أحيانًا بالمضادات الحيوية, وقد تكون هناك حاجة إلى تصريف الخراجات الأكبر حجمًا.

انسداد الأمعاء الدقيقة: يمكن أن يحدث انسداد جزئي أو كامل للأمعاء الدقيقة, وعادةً هناك تكون هناك حاجة لعملية جراحية.