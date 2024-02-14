تفاصيل مقتل الطفل تامر على يد ميكانيكى بالشرقية، والجنايات تحيل أوراق الجاني للمفتي

خرج الطفل ذو الـ4 سنوات ليلهو ويلعب أمام منزله مع أقرانه من الأطفال، إلا أن نجل خالته أمسك به واستدرجه واهما اياه باصطحابه للذهاب لوالده إلى مكان خال من المارة ويتخلص منه بدائرة مركز شرطة الزقازيق محافظة الشرقية قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه.. لكن ما قصة القتل؟

تفاصيل جريمة هزت الزقازيق



كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ من تباع على سيارة وزوجته بغياب طفلهما “تامر.ا.و” 4 سنوات عن مسكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام والبحث الجنائى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة الطفل “أشرف.ا.م”18عاما (ميكانيكى سيارات) مقيم بنطاق مركز الزقازيق “له معلومات جنائية”.

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وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقيامه باختطاف الطفل لمساومة أسرته على إعادته مقابل مبلغ مالى حيث اصطحبه بالدراجة النارية خاصته “بدون لوحات معدنية” وتوجه به لخارج القرية وخشية افتضاح أمره قام بالتخلص منه وإلقائه بأحد المجارى المائية وعاد لمشاركة أسرة الطفل فى البحث عنه كما أرشد عن مكان الجثة والدراجة النارية المستخدمة فتمت إحالته إلى النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات ثم إحالته إلى محكمة الجنايات.

أمر الإحالة



جاء في أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه بأن خطف بالتحايل الطفل المجني عليه بأن استدرجه مستغلًا حداثة عمره حال كونه واهما اياه باصطحابه للذهاب لوالده قاصدا من ذلك إقصائه عن أعين ذويه في أثناء استقلاله دراجة بخارية إلى مكان خالي من المارة.

وتضمن أمر الإحالة للمتهم أنه في ذات الزمان والمكان اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وهي قتل الطفل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على المصمم على قتله واعد لذلك الغرض مخططًا إجراميا بأن قام بإلقائه في مياه المصرف القليوبية وظل ماكثا بمكان الواقعة عقب إلقاءه إياه حتى تيقن ابتلاع المياه له قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

محكمة جنايات الزقازيق تحيل الجانى للمفتي



أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد إبراهيم رئيس المحكمة الساعات الماضية أوراق ميكانيكي سيارات إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاتهامه بخطف نجل خالته والتخلص منه وإلقاء جثته في مياه مصرف مائي وحددت هيئة المحكمة جلسة الدور الثاني من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري



ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي



يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

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