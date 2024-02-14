أخبار الرياضة اليوم، حرمان مشجع لنادي إيفرتون من المدرجات 3 سنوات بسبب محمد صلاح.. الونش يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح.. وبعثة الأهلي تصل الجزائر
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو ولعل أبرزها:
لف وارجع تاني، تغيير مكان إقامة مؤتمر حسام حسن للمرة الثالثة
حسام حسن، يبدو أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، أدمن العشوائية والتراجع عن قراراته في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن لاحقته تهم الفشل والإخفاق على المستويين الفني والإداري منذ تسلمه مسئولية إدارة الكرة المصرية في الخامس من يناير بالعام 2022.
حسام حسن يرد على موقفه من تدريب الهلال أو النصر السعوديين
تحدث حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن شعوره بعد تدريب المنتخب الوطني وموقفه في حال تلقيه عرضا للعمل في الدوري السعودي.
نهائي كأس مصر، عامر حسين يكشف تفاصيل سفر الأهلي والزمالك للسعودية وجوائز البطولة
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عن تفاصيل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في الرياض يوم 8 مارس المقبل.
وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة SSC Sports: "هذه أول مرة يخرج فيها نهائي كأس مصر إلى خارج البلاد، والشركة الراعية لاتحاد الكرة بالاتفاق مع شركة إماراتية نسقت مع الجانب السعودي لإقامة النهائي هناك يوم 8 مارس بعد النجاح الكبير لموسم الرياض".
طاقم تحكيم رواندي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا، كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن هوية طقام تحكيم مباراة الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، والتي تجمعهما يوم الجمعة المقبل بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.
بعد إقالته لسوء المستوى، إبراهيم صلاح مدربا لزمالك 2003 مجددًا
أعلن نادي الزمالك رسميا عن تعيين إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق مديرًا فنيًا لفريق الشباب مواليد 2003 "مجددا" بعد توجيه الشكر لـ سامح إسماعيل.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وجه الشكر لـ إبراهيم صلاح بشكل مفاجئ يوم 14 ديسمبر الماضي رغم تصدره جدول ترتيب دوري الجمهورية.
وكانت إقالة إبراهيم صلاح من تدريب فريق 2003 لعدم امتلاكه الخبرات الكافية، بالإضافة إلى سوء مستوى المدرب وفقا لتقييم لجنة الكرة بالنادي ومحمد حلمي رئيس قطاع الناشئين، ليقرر الزمالك تعيين سامح إسماعيل.
حرمان مشجع لنادي إيفرتون من المدرجات 3 سنوات بسبب محمد صلاح
تسبب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، بحرمان مشجع لفريق إيفرتون يدعى جويل بارواي من حضور المباريات لمدة 3 سنوات.
وكان مشجع إيفرتون جويل بارواي قام بالسخرية من محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم 21 أكتوبر الماضي، كما سخر من مشجعي الريدز الذين توفوا في حادثة "هيسيل" عام 1985.
الونش يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا
أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.
ساديو ماني يقترب من الرحيل عن النصر السعودي
الدوري السعودي، أفادت تقارير سعودية عن اقتراب رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف النصر السعودي بنهاية الموسم.
وكشفت تقارير سعودية أنه من الوارد بشدة في نهاية الموسم الجاري 2023-2024 بعدما فشل النجم السنغالي في استعادة بريقه الأوروبي القديم خلال مسيرته مع العالمي.
قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد
دوري أبطال أفريقيا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد في الجولة 4 من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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