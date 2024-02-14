لف وارجع تاني، تغيير مكان إقامة مؤتمر حسام حسن للمرة الثالثة

حسام حسن، يبدو أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، أدمن العشوائية والتراجع عن قراراته في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن لاحقته تهم الفشل والإخفاق على المستويين الفني والإداري منذ تسلمه مسئولية إدارة الكرة المصرية في الخامس من يناير بالعام 2022.

مؤتمر تقديم حسام حسن

خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، قام مجلس إدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية له بتغيير موعد ومكان إقامة المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ثلاث مرات.

حيث أعلن اتحاد الكرة الإثنين الماضي أن مؤتمر تقديم حسام حسن سيكون الأربعاء الساعة الثالثة بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، قبل أن يقرر في اليوم التالي نقل المؤتمر إلى فندق الماسة في العاصمة الإدارية وتقديم موعده ساعة لينطلق في الثانية ظهرا على أن يقام الخميس بدلا من اليوم الأربعاء، واليوم الأربعاء قرر اتحاد الكرة إعادة المؤتمر ليقام في الفندق السابق بالتجمع الخامس في الثانية ظهر غد الخميس، ما ترك حالة من الاستياء الشديد بين رجال الإعلام والصحافة بسبب حالة التخبط في قرارات اتحاد الكرة.

التوأم حسن مع جمال علام، فيتو

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وشهدت الأيام الأخيرة إعلان مجلس إدارة اتحاد الكرة مجموعة من القرارات ثم التراجع عتها بعدها بساعات، من بينها:

التراجع عن المدرب الأجنبي لمنتخب مصر

البداية كانت مع قرار الإستعانة بمدرب أجنبي لـ منتخب مصر الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، ثم وتعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب ليكون مساعدا للمدرب الأجنبي.

بعدها بأقل من 48 ساعة تراجع اتحاد الكرة عن قراره وأعلن تعيين مدرب وطني هو حسام حسن لقيادة منتخب مصر الأول خلفا لروي فيتوريا، وهو ما وضع المدرب العام محمد يوسف في حرج بالغ، ودفعه للإعتذار عن الإستمرار في منصبه، خاصة أنه لن يقبل أن يعمل مساعدا لمدرب مصري سواء حسام حسن أو غيره من المدربين المصريين.

محمد يوسف، فيتو

أحمد الكأس

الواقعة الثانية، هو تسريب مجلس إدارة اتحاد الكرة أنباء عن موافقته على تعيين أحمد الكأس ضمن الجهاز المعاوزن لحسام حسن في منتخب مصر، ثم بعدها بساعات قليلة تراجع اتحاد الكرة وقرر الإبقاء على أحمد الكأس مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2008.

أحمد الكاس يبعد من جهاز حسام حسن، فيتو

إقامة كأس مصر في السعودية

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في مناسبات عديدة، عدم جواز إقامة نهائي كأس مصر خارج الديار، بداعي أنها أقدم المسابقات الكروية في تاريخ الكرة المصرية، ويحضرها كبير الياوران ممثلا عن رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز إقامتها خارج مصر، ثم نفاجأ مؤخرا أن اتحاد الكرة تراجع عن قراره السابق ووافق على إقامة المباراة في العاصمة السعودية الرياض بحجة أنها تدر عائدا ماديا لخزينة اتحاد الكرة.