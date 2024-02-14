بعد إقالته لسوء المستوى، إبراهيم صلاح مدربا لزمالك 2003 مجددًا

أعلن نادي الزمالك رسميا عن تعيين إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق مديرًا فنيًا لفريق الشباب مواليد 2003 "مجددا" بعد توجيه الشكر لـ سامح إسماعيل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وجه الشكر لـ إبراهيم صلاح بشكل مفاجئ يوم 14 ديسمبر الماضي رغم تصدره جدول ترتيب دوري الجمهورية.

وكانت إقالة إبراهيم صلاح من تدريب فريق 2003 لعدم امتلاكه الخبرات الكافية، بالإضافة إلى سوء مستوى المدرب وفقا لتقييم لجنة الكرة بالنادي ومحمد حلمي رئيس قطاع الناشئين، ليقرر الزمالك تعيين سامح إسماعيل.

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وتدهورت نتائج فريق 2003 بعد تعيين سامح إسماعيل ليقرر مجلس إدارة الزمالك عودة إبراهيم صلاح وإقالة سامح إسماعيل.

ويبدأ إبراهيم صلاح مهام عمله بداية من الغد بقيادة التدريبات، استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام فاركو المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب، أجرى منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة.

وقال إن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة، وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.