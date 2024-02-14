الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بعد إقالته لسوء المستوى، إبراهيم صلاح مدربا لزمالك 2003 مجددًا

إبراهيم صلاح، فيتو
إبراهيم صلاح، فيتو

أعلن نادي الزمالك رسميا عن تعيين إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق مديرًا فنيًا لفريق الشباب مواليد 2003 "مجددا" بعد توجيه الشكر لـ سامح إسماعيل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وجه الشكر لـ إبراهيم صلاح بشكل مفاجئ يوم 14 ديسمبر الماضي رغم تصدره جدول ترتيب دوري الجمهورية.

وكانت إقالة إبراهيم صلاح من تدريب فريق 2003 لعدم امتلاكه الخبرات الكافية، بالإضافة إلى سوء مستوى المدرب وفقا لتقييم لجنة الكرة بالنادي ومحمد حلمي رئيس قطاع الناشئين، ليقرر الزمالك تعيين سامح إسماعيل.

Advertisements

وتدهورت نتائج فريق 2003 بعد تعيين سامح إسماعيل ليقرر مجلس إدارة الزمالك عودة إبراهيم صلاح وإقالة سامح إسماعيل.

ويبدأ إبراهيم صلاح مهام عمله بداية من الغد بقيادة التدريبات، استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام فاركو المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب، أجرى منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

 

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها  "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة.

وقال إن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة، وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الزمالك نادي الزمالك ابراهيم صلاح اخبار الزمالك اليوم سامح إسماعيل ابراهيم صلاح مدرب الزمالك

مواد متعلقة

محمود دسوقي لاعب الزمالك يجري عملية جراحية في أنفه

وصول بعثة الأهلي إلى مطار هواري بومدين بالجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد (فيديو)

طاقم تحكيم رواندي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

عمار ياسر يعتذر للزمالك وجمهوره بعد تصرفه في لقاء الأهلي

أرقام مميزة لمحمد صلاح مع ليفربول قبل عودته للمشاركة أمام برينتفورد

إنبي يتصدر الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف

مجدي عبد العاطي يعلن تشكيل زد لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

حرمان مشجع لنادي إيفرتون من المدرجات 3 سنوات بسبب محمد صلاح

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

متحدث الرئاسة: السيسي يستقبل رئيس البرازيل بقصر الاتحادية

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 15-02-2024 في الأسواق

أول تعليق من فلسطين على الخطة الأمريكية العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية