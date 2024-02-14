التموين: مفيش عندنا أزمة سكر وبنوفر الكيلو بسعر 27 جنيه

أزمة السكر، قال المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين: "مفيش عندنا أزمة سكر وجهود الدولة ساهمت في توافره".

سعر كيلو السكر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "السكر الحر متاح لكافة المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو وخلال منافذنا سنضخ كميات كبيرة منه تصل إلى 55 ألف طن سكر".



كوبونات السلع المخفضة

وتابع: "طرحنا كوبونات تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة قبيل شهر رمضان".



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وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كوبونات سلعية بفئات مختلفة يتم توفيرها للراغبين في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

الكوبونات السلعية

وأوضحت وزارة التموين في بيان أنه سيتم توفير الكوبونات السلعية بفئات 100 جنيه، و200 جنيه، و250 جنيها، و300 جنيه، و500 جنيه، ويتم صرفها من منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية.

طرح السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بمعارض أهلا رمضان، المقرر انطلاقها في 15 فبراير الجاري.

وأكدت وزارة التموين طرح السكر والزيت والأرز والمكرونة والسمن البلدي والصناعي، وكذلك ياميش رمضان بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 25%.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن هناك إجراءات رقابية مشددة على معارض أهلا رمضان، ومنع التجار من الحصول على السلع لبيعه في منفذه الخاص بما يضر بمصالح المواطنين.

وأكد في تصريحات صحفية تشديد الرقابة على المعارض من خلال تواجد مندوب من جهاز حماية المستهلك، وكذلك مندوب من مديرية التموين بكل معرض، ومن قطاع التجارة الداخلية لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض، وتذليل أي عقبات أمام الموردين، والتأكد من انتظام دخول المواطنين والكميات التي يتم بيعها لتكون بالشكل الطبيعي، ومنع التجار من تجميع كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وإعادة بيعها في السوق الخارجي بأسعار مرتفعة، لاستفادة المواطنين أهالي المنطقة المقام عليها المعرض.

التموين": ضخ السكر الحر على بطاقات التموين

من جانبه، أكد معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال زيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.

وشدد على ضرورة تسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى قنوات التوزيع، مع تفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات.

وأكدت وزارة التموين أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

تخفيضات معارض أهلا رمضان

وتهدف معارض أهلا رمضان إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة التموين أن تخفيضات معارض أهلا رمضان تتراوح ما بين 15 إلى 30%، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من المعارض سوف تشارك في معارض أهلا رمضان هذا العام، والتي من المقرر انطلاقها 15 فبراير المقبل.

وزير التموين: 3 معارض رئيسية بكل محافظة على الأقل

وأوضحت وزارة التموين أن المعارض ستقام في 3 أماكن رئيسية بكل محافظة على الأقل، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ مشروع جمعيتي.

وأشار إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ستشارك أيضًا في المعارض، مؤكدًا ضرورة الرقابة من قبل مديريات التموين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

ومن المقرر طرح الأرز بأسعار تتراوح ما بين 28 إلى 35 جنيها، والمكرونة يتراوح سعرها من 13 إلى 14 جنيها.

كما تطرح معارض السكر مدعم بسعر 27 جنيها، الدقيق يتراوح سعر الكيلو بين 22 إلى 25 جنيها، الفول يتراوح سعره ما بين 40 إلى 50 جنيها، والعدس يبلغ سعره 70 جنيها، بالإضافة إلى منتجات ياميش رمضان، حيث يبلغ سعر الكيلو 130 جنيها، والتمر المجفف سعر الكيلو 70 جنيها، والتمر الناشف: تتراوح أسعاره بين 20 إلى 80 جنيها.