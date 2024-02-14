انطلاق معرض أهلا رمضان الخميس، طرح شنط بـ 10 أصناف، ضخ اللحوم والدواجن والزيت والسكر، وتوفير كوبونات سلعية للفئات الأكثر احتياجا

معرض أهلا رمضان، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهلا رمضان سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع، موضحا ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضًا.

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طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف

وتلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا حول مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

واكد التقرير ان الشركة سوف تقوم بطرح شنطة اهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف حسب الطلب تشمل السكر والارز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

طرح 8200 طن لحوم طازجة و2000 طن لحوم مجمدة

واكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

من جانبه، قال احمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان التقرير شمل ايضًا طرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

الكوبونات السلعية للفئات الأكثر احتياجا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت وزارة التموين توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد ان يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية.

شروط استخدام الكوبونات السلعية

وأعلنت وزارة التموين عن شروط استخدام الكوبونات السلعية، وهي:

لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع.

يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية:

"لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض ".

أماكن صرف الكوبونات السلعية

أعلنت التموين والتجارة الداخلية عن جهات صرف الكوبونات السلعية التي طرحتها لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضحت وزارة التموين أن جهات صرف الكوبونات السلعية وأرقام تليفونات تلك الجهات والتي جاءت كالاتي:

الوجه البحري

الشركة العامة لتجارة الجملة (مجمعات) 01007433113

مسئول جمعيتى بالشركة العامة لتجارة الجملة 01005150085

الوجه القبلي

الشركة المصرية لتجارة الجملة (مجمعات) 01001859925

مسئول جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، 01090002613

القاهرة الكبرى

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01004543514

مسئول جميعتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، 01002803215

الشركة المصرية للحوم والدواجن 01551447058

الإسكندرية

شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01006094875

مسئول جمعيتي بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 01004729122