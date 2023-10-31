باع الدنيا عشانها فقتلته، جنايات الزقازيق تصدر حكمها علي قاتلة زوجها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوى رئيس المحكمة اليوم الثلاثاء حكمها بالسجن المؤبد علي المتهمة بقتل زوجها داخل منزلهما بقرية المجفف التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.

جريمة بشعة هزت ديرب نجم

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا في شهر فبراير الماضي بورود بلاغ من مأمورمركز شرطة ديرب نجم بوصول شخص يدعي"محمد.خ.ع" 31 عاما (بائع مشروبات ساخنة) مقيم بقرية المجفف مركز ديرب نجم للمستشفي المركزي جثة هامدة (ادعاء آخرين).

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بانتقال ضباط المركز إلى مكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة زوجة المجنى عليه وتدعي"عزة.ع.ع"29 عاما (ربة منزل).

كما تبين أن المتهمة يوم الواقعة بيتت النية وعقدت العزم على قتله ودست له مواد مخدرة داخل الطعام حتى فقد الوعي تماما ثم أقدمت على إشعال النيران بجثته باستخدام 6 زجاجات حارقة (بنزين) ثم لاذت بالفرار من المنزل هاربة قبل ضبطها لاحقا.

تمكنت القوات من ضبط المتهمة والتى أقرت بارتكاب جريمتها لسوء معاملته لها بحسب- زعمها وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن جثمان المجنى عليه وتسليمه لذويه وحبس المتهمة علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في الموعد القانوني.

أقوال المتهمة أمام النيابة العامة





وأدعت الزوجة في أقوالها أمام النيابة العامة بمركز ديرب نجم أن سبب إقدامها على فعلتها، سوء معاملة المجنى عليه لها وتكراره الاعتداء عليها بالضرب المبرح.

جيران وأقارب المجني عليه





فيما أكد أقارب وجيران الضحية كذب ادعاءات الزوجة بأن الزوج والذي يملك عربة لبيع المشروبات الساخنة بشبرا الخيمة لم يسيء معاملتها طوال فترة زواجهما، ولم يكن يتعدى عليها بالضرب خلال الفترة الاخيرة، مشيرين إلى أن المتهمة متزوجة من المجنى عليه منذ أكثر من 10 سنوات وأنجبت منه طفلين خالد(7 سنوات) وشقيقه آدم 6 سنوات وكانت حياتها مستقرة مع زوجها.

وأضافوا: إنهم تفاجأوا يوم الحادث باندلاع حريق هائل بمنزل الضحية وهرع أهالي القرية للمكان للمساعدة في السيطرة علي النيران التى التهمت محتوياته بالكامل، وتحطم اجزاء من حوائظ المنزل ومحاولة إنقاذ قاطنيه إلا أنهم عثروا علي جثة المجنى عليه متفحمة داخل غرفة نومه، فيما لم تكن الزوجة وطفلاها متواجدين بداخل المنزل أثناء الحريق وفورًا تم إبلاغ الأمن الذي حضر مسرعًا وعاين مسرح الحادث واكدوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن زوجة المذكور وراء ارتكاب الجريمة البشعة.

المجنى عليه،فيتو

وتابعوا:إن الزوج كان يمتاز بأخلاق طيبة ومتدينا ومحبوبا من جميع أهالي القرية وكان يتنقل بين المحافظات بحثا عن لقمة العيش والإنفاق على أبنائه الصغار وزوجته، ولم يكن يستحق القتل بهذة الطريقة الوحشية مطالبين بالقصاص من ارملة المجنى عليه، لكونه شابا متدينا وعلى خلق قائلين:"والله حارب اهله عشانها.. وحاول الانتحاربقطع شرايين يده عشان يتزوجها..حسبي الله ونعم الوكيل".

عقوبة القتل العمد





نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

مسرح الجريمة،فيتو

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

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