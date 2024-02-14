الخميس 15 فبراير 2024
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سياسة

البابا تواضروس يتابع العمل الرعوي في إيبارشية الأقصر

البابا تواضروس ,
البابا تواضروس , فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة،  نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا يوساب طلب مشورة قداسة البابا تواضروس الثاني في عدد من الأمور الخاصة بخدمته الرعوية في الأقصر.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة عن كنائس شبرا الشمالية 
 

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

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عرض نيافة الأنبا أنجليوس على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في القطاع الرعوي الذي يشرف عليه.

البابا تواضروس يكشف آليات العمل الرعوي المؤسسي بالكنيسة الأرثوذكسية
 

أيضا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المنسقين الإعلاميين لإيبارشيات وأديرة الكنيسة القبطية داخل مصر، وذلك في ختام اللقاء الدوري للمنسقين الإعلاميين الذي نظّمه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على إنشاء المركز، تضمن اللقاء عرضًا لمشروع جديد وهو مشروع "اعرف إيبارشيتك"، ومحاضرة عن "السوشيال ميديا أداة للخدمة - رؤية"، وتقديم للمرحلة الرابعة من مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، وندوة عن "أخبار الإيبارشيات - تواصل ومشاركة".
 

كما اشتمل اللقاء على زيارة ميدانية لمقر المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، ومقر سكرتارية قداسة البابا تواضروس، حيث استمع المنسقون الإعلاميون إلى عروض تقديمية لرؤية العمل بهما.


واختتم اليوم بلقاء مع قداسة البابا تواضروس تحدث خلاله عن "آليات العمل الرعوي المؤسسي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، حيث تناول قداسته الرؤى والجهود التي تجري في الكنيسة، بغية تطوير العمل الرعوي بكافة مناحيه، راصدًا بعض ملامح من هذه الجهود، من بينها:
١- اللوائح الجديدة: لتنظيم العمل الكنسي بكافة فروعه.
٢- المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية: بهدف تطوير العمل الخدمي داخل الكنيسة، بما يتناسب مع متغيرات العصر، والأخذ أساليب الإدارة الحديثة.

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