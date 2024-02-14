رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع انتظام العملية الدراسية بالمعاهد (صور)

يواصل الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، متابعته لانتظام العملية الدراسية في المعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة.

وأجرى جولة للمرور على المعاهد رافقه خلالها عبد الحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد معهد الفتيات

وشملت الجولة تفقد معهدي فتيات عمر بن عبدالعزيز الإعدادي الثانوي، وفتيات الإسماعيليّة الإعدادي والثانوي، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، وتفقد سير الحصص الدراسية، والتأكد من كتابة المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، وعمليات الأمن والأمان والنظافة بالمعهد.

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رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يعقد اجتماعًا مع شيوخ المرحلة الثانوية

وكان فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اجتمع في وقت سابق وبحضور الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات، ونجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيليّة التعليمية، بجميع شيوخ معاهد المرحلة الثانوية بمنطقة الإسماعيليّة.

جانب من الجولة، فيتو

انتظام العملية التعليمية

وشدد على ضرورة انتظام العملية التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية، وأنها مستمرة لنهاية الفصل الدراسي، كما أكد ع ضرورة تعاون شيخ المعهد مع الطلاب وأولياء الأمور في الانتهاء من عمل الاستمارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى عدم التأخير عن موعد تسليم الاستمارات في 15 فبراير الحالي؛ وقد استمع رئيس المنطقة للاستفسارات الخاصة بشيوخ المعاهد الثانوية، وقام بالرد عليها، ونبه على ضرورة الاستعداد من الآن لامتحانات المرحلة الثانوية.

ومن جهة أخرى كان الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، الوكيل للمواد الشرعية والعربية بالمنطقة، كرم فريق كرة اليد فتيات بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بمناسبة حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وقدم لهم التهنئة والشكر على جهودهم؛ وذلك تحت رعاية علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمد الجداوي، الموجه أول للتربية الرياضية، وأميرة علي، مسؤول المسابقات.