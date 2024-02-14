الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع انتظام العملية الدراسية بالمعاهد (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

يواصل الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، متابعته لانتظام العملية الدراسية في المعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة.  

اليوم، محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح معرض أهلا رمضان

محافظة الإسماعيلية تبدأ في تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار (صور)

وأجرى جولة للمرور على المعاهد رافقه خلالها عبد الحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد معهد الفتيات 

وشملت الجولة تفقد معهدي فتيات عمر بن عبدالعزيز الإعدادي الثانوي، وفتيات الإسماعيليّة الإعدادي والثانوي، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، وتفقد سير الحصص الدراسية، والتأكد من كتابة المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، وعمليات الأمن والأمان والنظافة بالمعهد.

Advertisements

رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يعقد اجتماعًا مع شيوخ المرحلة الثانوية 

وكان فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اجتمع في وقت سابق وبحضور الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات، ونجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيليّة التعليمية، بجميع شيوخ معاهد المرحلة الثانوية بمنطقة الإسماعيليّة.  

جانب من الجولة، فيتو

انتظام العملية التعليمية 

وشدد على ضرورة انتظام العملية التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية، وأنها مستمرة لنهاية الفصل الدراسي، كما أكد ع ضرورة تعاون شيخ المعهد مع الطلاب وأولياء الأمور في الانتهاء من عمل الاستمارة الإلكترونية. 

بالإضافة إلى عدم التأخير عن موعد تسليم الاستمارات في 15 فبراير الحالي؛ وقد استمع رئيس المنطقة للاستفسارات الخاصة بشيوخ المعاهد الثانوية، وقام بالرد عليها، ونبه على ضرورة الاستعداد من الآن لامتحانات المرحلة الثانوية. 

ومن جهة أخرى كان الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، الوكيل للمواد الشرعية والعربية  بالمنطقة، كرم فريق كرة اليد فتيات بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بمناسبة حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وقدم لهم التهنئة والشكر على جهودهم؛ وذلك تحت رعاية علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمد الجداوي، الموجه أول للتربية الرياضية، وأميرة علي، مسؤول المسابقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسماعيلي ة بالاسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية المعاهد الأزهرية المعاهد معاهد الإسماعيلي ة

مواد متعلقة

اليوم، محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح معرض أهلا رمضان

محافظة الإسماعيلية تبدأ في تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار (صور)

إزالة 22 حالة تعدٍّ وإشغال بحي أول في الإسماعيلية (صور)

تعرف على موعد افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية