الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

محافظة الإسماعيلية تبدأ في تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لتنفيذ مبادرة لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بحضور مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، مدير إداراة تموين المدينة، مدير إدارة تموين المركز وعدد من كبار التجار بالمركز والمدينة.  

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بداية الاجتماع التنسيقي 

استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور،  لأهمية تنفيذ مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك. 

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وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة المعوقات التي تواجه التجار، كما أكد أنيس أنه يجب اتباع توجيهات وزارة التموين والالتزام بضوابط السوق، والالتزام بالفواتير المعتمدة والمميكنة وبيان الأسعار. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

إخطار مديرية التموين 

مضيفًا بأنه يجب إخطار مديرية التموين بالمخازن والكميات المخزنة بها وكشف بأسماء الشركات التي يتم التعامل معها، مع الالتزام بالفاتورة الضريبية، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار والسجل التجاري، والتزام عربات نقل البضائع للتسليم المبدئي (في حالة عدم الحصول على فاتورة مميكنة) من حيث وصف السلع المحملة وإعدادها، والالتزام بتراخيص المخازن "بمجرد تقديم أوراق التراخيص يصبح المخزن مرخص". 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

اللوائح والقوانين تسري على الجميع 

وأشار "أنيس" إلى أن اللوائح والقوانين يجب أن  تسري على الجميع ويتم تطبيق القوانين الرادعة على المخالفين.  

 

وأوضح، أنه يجب مراعاة الإعلان الكامل عن جميع المخازن وعدم استخدام المخازن الغير مرخصة لتخزين السلع الأساسية "أثناء مواسم أزمات السلع". 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مشددًا على أنه في حال قيام أي تاجر بحجب أو احتكار أي سلعة من السلع الرئيسية سيتم تطبيق عقوبات رادعة ومشددة وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك. 

 

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق مع عدد من المتاجر الرئيسية ببيع بعض السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة، على أن يتم تنفيذ وإطلاق مبادرة" تخفيض الأسعار" من خلال إدارة تموين المركز والمدينة يوم الاثنين القادم، لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ويتم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة. 

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالرقابة المستمرة على الأسواق والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية؛ لمنع احتكار السلع الغذائية ومراعاة للمواطن البسيط.
 

 

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مبادرة تخفيض الأسعار الاسماعيلية بالاسماعيلية الاسعار التموين مديرى إدارة التموين

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