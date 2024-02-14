الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

اليوم، محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح معرض أهلا رمضان

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فيتو

يشهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء افتتاح معرض أهلا رمضان والذى يقام بالتنسيق بين الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحافظة.  

 

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وكان أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، أعلن عن موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024، والذى يفتتح  اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشر صباحًا، وذلك بالتنسيق اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.  

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مشاركة الغرفة التجارية في توفير السلع الغذائية 

وتشارك غرفة الاسماعيلية التجارية فى توفير السلع الغذائية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ومستلزمات الأسرة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تحرص الغرفة على إطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات باسعار مناسبة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين. 

 

الانتهاء من الاستعدادات النهائية 

وانتهت غرفة الإسماعيلية التجارية من الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض "أهلا رمضان" اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، كما تنسق مع كبرى الشركات المنتجة لزيت الطعام والسلع الأساسية للمشاركة فى المعارض وطرح كميات كبيرة من كافة المنتجات الغذائية طوال فترة أقامه المعارض.
 

وأكد أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، على حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين طوال الوقت وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الفترة الماضية من توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية، أيضا حرص الدولة على اطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات بأسعار خفض بما يخفف العبء على المواطن.
 

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