الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية (فيديو)

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

الحرب على غزة، وثَّقت فضائية "الجزيرة"، لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، بالضفة الغربية.


وظهر في مقطع فيديو نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، تويتر سابقًا، عدد كبير من سيارات الكيان الصهيوني وهي تسير فى شوارع المدينة وتطلق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية.


وأكدت أن قوات الاحتلال اعتلقت الشاب أدهم رضوان بعد اقتحام منزله في بلدة عزون شرق قلقيلية.

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العملية العسكرية في رفح الفلسطينية  تؤدي لمذبحة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال أمس: إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى  مذبحة وتنهي عملية الإغاثة.

من ناحية أخرى قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عمليات رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

خطة لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية

وأوضح أن "بايدن" أكد ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين في رفح الفلسطينية، معربا عن سعادته باستمرار المحادثات في مصر، واصفا إياها بأنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.


وتتواصل الجهود للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع كارثية بالقطاع منذ 5 شهور وتحديدًا بعد أحداث السابع من أكتوبر.

 

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28473 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68146 شخصًا.


وأضافت أن 133 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب 162 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات

كما أشار إعلام فلسطيني، أمس الثلاثاء، إلى قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني إن مدفعية إسرائيلية قصفت منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوبي غزة، بينما أفادت  شبكة "العربية" و"الحدث" بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى والنصيرات لـ16، وذلك بعد شن الطائرات  الإسرائيلية  غارات كثيفة على مناطق في شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

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