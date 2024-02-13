الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إيلون ماسك يدعو إلى ضرورة إجراء اختبار القدرات العقلية لـ "بايدن"

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى فحص إلزامي لصحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحا أن إجراء اختبار القدرات العقلية أساسي، ولا ينبغي أن يكون اختياريا لشخص يحمل حقيبة نووية.

فحص إلزامي لصحة الرئيس الأمريكي العقلية


وأوضح ماسك على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، تعليقا على ما ذكره مستخدم آخر حول رفض البيت الأبيض اختبار القدرات الإدراكية والعقلية للرئيس بايدن كان بمثابة الفشل، قائلا: "إن إجراء اختبار إدراكي أساسي وإلزامي، ولا ينبغي أن يكون اختياريا لشخص يحمل حقيبة نووية".

Advertisements

تعليق البيت الأبيض على إجراء بايدن اختبار القدرات العقلية


ووسط الفضيحة التي أحاطت بنشر تقرير المحقق الخاص روبرت هور، الأسبوع الماضي، والذي تضمن أدلة على نسيان بايدن ووصفه بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنه ليست هناك حاجة لاختبار قدرات الرئيس العقلية كجزء من فحصه الطبي السنوي، معتقدة أنه "يتمتع بقدرات عقلية جيدة ويسيطر على الوضع".

وأصبح النقاش حول السن والصحة العقلية للمرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة موضع اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، وخاصة بالنسبة للرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما.

وتقدر وسائل الإعلام أن بايدن يبدو "أضعف وأكثر عرضة للخطر" من أي وقت مضى خلال فترة وجوده في منصبه. موضحة أنه عقب نشر تحقيق سوء تعامله مع وثائق حكومية سرية، حاول بايدن دحض التصورات القائلة بأنه "رجل مسن وذاكرته ضعيفة"، لكنه أكد بدلا من ذلك تلك المخاوف، ليرتكب أخطاء فادحة تظهر بوضوح حالته الصحية.

كما قال عضو الكونجرس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الرئيس جو بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيرا لكل البلاد.
 

مع التشكيك بذاكرة بايدن كيف تنتقل السلطة في أمريكا عند وفاة أو عجز الرئيس، وهاريس: قادرة على تولي القيادة

تيك توك، حيلة بايدن الجديدة لكسب ود الشباب قبل الانتخابات الرئاسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيلون ماسك اختبار القدرات العقلية لـ بايدن بايدن البيت الأبيض جو بايدن فحص إلزامي لصحة الرئيس الأمريكي العقلية الرئيس الأمريكى حقيبة نووية

مواد متعلقة

بايدن خلال لقاء الملك عبد الله: نعمل مع مصر على هدنة 6 أسابيع في غزة

الخلاف يحتدم ويقترب من الوصول لنقطة التحول.. بايدن يصف نتنياهو بالأحمق والباحث عن السلطة.. والاحتلال يتمسك بالهجوم علي رفح

الأكثر قراءة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

رئيس البرازيل يصل القاهرة للقاء السيسي

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بمناسبة يومه العالمي.. أغرب هدايا عيد الحب 2024

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية