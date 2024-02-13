صور جديدة لحمدي الوزير تثير الجدل، و"فيتو" تكشف سر الحملة الإعلانية

ظهر الفنان حمدي الوزير ، في صور جديدة للحملة الإعلانية التي أثارت الجدل مؤخرا على التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها البعض أنها تشير إلى التحرش وتحمل إساءة للمرأة.

حمدي الوزير يثير الجدل من جديد

وكشفت صور حمدي الوزير الجديدة أن الحملة الشرسة التي تعرض بسببها “الفنان” للهجوم هي لصالح إحدى محلات الحلويات الشهيرة.

وظهر حمدي الوزير على صور الحملة الإعلانية الجديدة وهو ماسك “كيك” وعليها جملة الكيك الياباني أحلى من خيالك.

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وكان الفنان حمدي الوزير تصد خلال الفترة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حملته الإعلانية الجديدة “ليك في الكيك” التي أثارت جدلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا.

حمدي الوزير يعلق على الهجوم الذي تعرض له

وتعرض حمدي الوزير لانتقادات حادة من قبل رواد السوشيال ميديا، حيث أكد البعض أن إعلانه الجديد مثير للجدل وصورته تشير إلي إيحاءات لها علاقة بالتحرش

وأكد حمدي الوزير في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه “لا يهتم بالانتقادات السلبية ويهتم فقط بالانتقادات الفنية”، مشيرا إلى أن صورته على الحملة الإعلانية “ليك في الكيك” لا تحمل أي إيحاءات تشير إلى التحرش ولا إساءة للمرأة.

وأضاف حمدي الوزير: “صورتي على الإعلان دي صورة عادية مش من فيلم خالص، ولحد دلوقتي أنا مشوفتش انتقادات علي السوشيال ميديا عن الإعلان ومش بهتم بهذه الانتقادات، وكل الناس فسرت أني بتحارب ولكن أنا مش حاسبها كده خالص، لكن في ناس غريبة الصورة مفيهاش أي حاجة وعادية جدا”.

مشهد نظرة حمدي الوزير

الفنان حمدي الوزير وتتصدر صورة النظرة الشهيرة له في فيلم "قبضة الهلالي"، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، كما يقوم رواد مواقع التواصل بصناع "الكوميكس" الساخرة عليها، تعبيرا عن التحرش، وهو مالا يتفق مع سياق المشهد في الفيلم.

حيث إن المشهد كان في فيلم قبضة الهلالي ولم تكن النظرة الشهيرة للفنانة ليلى علوي كما يدعي البعض، ولكنها كانت نظرة توعد وتهديد لبطل الفيلم يوسف منصور.

الفيلم من إنتاج عام 1990، ولكن الصورة انتشرت خلال السنوات الماضية على السوشيال ميديا على أنها نظرة تحرش رغم أنها لم تكن كذلك عند عرض الفيلم.

حمدي الوزير

وقال الفنان حمدي الوزير خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب بقناة "الحياة": "أنا اتجوزت قبل التمثيل وأنا مش شرير ولا حاجة ولكن فيه ناس من الجمهور بتزعل مني وبتصدق الأدوار اللي بمثل فيها أدوار الشر".

وأضاف: "الممرضات في المستشفى وأنا بعمل العملية كانوا خايفين يتعاملوا معايا بسبب أدوار الشر اللي عملتها، وأنا ما أقدرش أعاكس بنت".

ولفت: "وأنا داخل أركب الأسانسير لقيت بنت لما شافتني صرخت وخرجت جري من الأسانسير، ولو مفيش راجل معايا شاهد إني معملتش حاجة كانت ممكن الناس تصدق إني كنت بعاكسها أو بتحرش بيها وده ما حصلش"