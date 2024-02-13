الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي يكشف سر وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة (فيديو)

مسؤول السياسة الخارجية
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فيتو

قال السفير عبد الرحيم الفرا، مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن موقف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تغير كثيرا منذ بداية أزمة غزة وحتى اليوم.

 

غضب في الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل

وأضاف "الفرا"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أنه في بداية الأسبوع الأول من حرب غزة كان هناك نوع من التشنج يدب في جميع المؤسسة الأوروبية سواء قادتها أو دولها الأعضاء، لكن "بوريل" سرعان ما بدأ يستوعب الموضوع أكثر وكان منذ بداية الأزمة ينادي بوقف هذه الحرب.

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وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح أن "بوريل" بعد الأسبوع الأول من الحرب الشنيعة على قطاع غزة نادى بوقف إطلاق النار، وطالب القمة الأوروبية التي عقدت آنذاك بأن يتوجه القادة الأوروبيون جميعا إلى المناداة بوقف إطلاق النار، لكن جوبه باعتراض عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحينما تعترض دولة واحدة لا يمكن أن يصدر قرار.

 

دعم الولايات المتحدة لإسرائيل

وأشار إلى أن "بوريل" كان له أمس موقف واضح وصريح حينما طالب الولايات المتحدة بوقف الإمداد العسكري لإسرائيل، لأن واشنطن من ناحية تقول على إسرائيل إن تتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، ومن ناحية أخرى تدعم إسرائيل بكل أنواع الأسلحة، وبالتالي "بوريل" كان صريحا.

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واتهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه  ينوي تهجير 1.7 مليون فلسطيني إلى وجهة مجهولة.

 بوريل يهاجم نتنياهو

 

وأكد بوريل في تغريدة على موقع (إكس)، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تقوم بدور حيوي يستحيل على غيرها القيام به.

 

ويأتي حديث بوريل في إطار وقف دول ممولة دعمها للوكالة، بعد اتهام موظفين فيها بالمشاركة ضمن هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

 

وقال إن “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، إذ من الضروري انتظار نتائج تحقيقات الأمم المتحدة”، بحسب تعبيره.

ونوه إلى أن هجوم إسرائيل المحدق على رفح سيؤدي إلى وقف تدفق المساعدات الإنسانية، وتوسيع الكارثة أكثر.

تصاعد المخاوف الاقليمية والدولية 

وفي سياق آخر، شدد بوريل على أن أي تعليق على أفكار سخيفة تنتشر في حملة الانتخابات الأمريكية سيكون مضيعة للوقت، في إشارة إلى تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الناتو والأوروبيين.

ويأتي التحذير الأوروبي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

والأربعاء الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، من "تداعيات إقليمية لا تُحصى  لهجوم إسرائيلي بري محتمل على رفح.

وقال أنطونيو جوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن  عملًا كهذا سيزيد بشكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى، مجددا مطالبته بـ وقف إنساني فوري لإطلاق النار  والإفراج عن جميع الرهائن.

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بوريل المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل فلسطين حرب غزة رفح

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