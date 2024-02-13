بايدن: بلادنا تقف عند منعطف خطير وهذه الرسالة من دعم أوكرانيا وإسرائيل

أكد جو بايدن الرئيس الأمريكي أن تمرير مجلس الشيوخ حزمة مساعدات خاصة بأوكرانيا وإسرائيل تبعث رسالة بأن واشنطن شريك يمكن الوثوق به.

موقف خطير للولايات المتحدة

وأضاف خلال كلمته منذ قليل: بلادنا تقف في نقطة انعطاف في التاريخ والقرارات التي نتخذها الآن ستحدد مسار مستقبلنا لعقود قادمة.

بوتين الديكتاتور

وأشار: قدنا تحالفا من خمسين دولة من أجل أوكرانيا والإخفاق في دعم كييف في هذه اللحظة لن يغفر أبدا، نرى بوتين ديكتاتورا لذلك يجب الوقوف أمامه.



تحديات المحيط الهادئ

وتابع:"دعم أوكرانيا يسمح بدعم قدراتنا الصناعية، ولا يجب أن ننسي التحديات في المحيط الهادئ، بكل تأكيد بلادنا تقف عند منعطف خطير ولكننا نؤكد علي أننا لا نتخلى عن حلفائنا ولا نخضع للاَخرين".

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وأظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد الماضي، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي.

مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل

وحظيت الوثيقة بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.



ولم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، فحتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع، فسوف يتعين أن يدرسه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، التي تعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.



وخلال المناقشة السبت الماضي، اتهم السيناتور، مايك لي، زملاءه بأنهم يعتزمون تنسيق تقديم المساعدة لسلطات كييف، بينما يتركز اهتمام الأمريكيين على المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية، التي تقام، اليوم الأحد.



وفي وقت سابق، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.

وكان قد أجرى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مكالمة مساء الأحد، تناولت آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وذلك بالتزامن مع مخططات جيش الاحتلال لاجتياح مدينة رفح الواقعة جنوب غزة.

زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أبلغ بايدن في الاتصال أن الانتصار في غزة يعني السيطرة الأمنية عليها.



من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.



وشدد بايدن خلال المكالمة على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن.



وأكد الرئيس الأمريكي بحسب البيت الأبيض على أن العملية العسكرية في رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين.



ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق.



وقال نتنياهو لبرنامج -فوكس نيوز صنداي- في وقت سابق من الأحد إنه لم يتحدث إلى بايدن منذ أن وصف الأخير الرد العسكري الإسرائيلي بأنه "مبالغ فيه" الخميس، ولا يعرف ما يعنيه الرئيس الأمريكي بذلك.



وكانت قد كشفت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأحد أن جيش الاحتلال صادق اليوم الأحد، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".

