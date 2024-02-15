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للفائزين بقرعة أراضي الإسكان المتوسط، سداد المستحقات المالية واستكمال الإجراءات لمدة شهر

أراضي الإسكان،فيتو
أراضي الإسكان،فيتو

قررت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية منح مهلة لمدة شهر للفائزين بقطع الأراضي الاسكان المميزة بالقرعة العلنية اليدوية بمشروع مسكن خلال ديسمبر الماضي وطالبت الوزارة الفائزين بضرورة التوجه لجهاز المدينة المختص لاستكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية.

وسبق وأعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، عن الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بإجمالي 505 قطع أراضٍ متنوعة بين إسكان أكثر تميزًا، ومتميز، ومتوسط، ضمن برنامج "مسكن"، والتي تقدم عليها 16513 مواطنا، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة.

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وأضاف الدكتور وليد عباس، أن الإقبال الكبير على حجز قطع الأراضي يعكس نجاح برنامج "مسكن" في تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص، وفق اشتراطات محددة، وثقتهم في طروحات وزارة الإسكان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزًا – المتميز – المتوسط)، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023: 21/10/2023، بمدن  " القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات".

وحددت الوزارة شروط التقديم على الأراضي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

2- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

3- وفي حالة تقدم كل من (الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.

حق للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

4- يتم رفع المستندات الآتية صورة الرقم القومي (للزوج والزوجة) شهادات ميلاد الأولاد القصر إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة) على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

5- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

6- وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه  في مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، وغيرها من المجالات التنموية، التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2023، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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