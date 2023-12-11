الإثنين 11 ديسمبر 2023
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قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

اراضى الاسكان، فيتو
اراضى الاسكان، فيتو

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قرعة علنية يدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية التى طرحتها الوزارة ضمن برنامج مسكن خلال شهر أغسطس الماضي، وتعقد القرعة لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزا يوم 17 ديسمبر المقبل والأراضى بمدن القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور.

وضم الطرح الثالث لبرنامج مسكن 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

وطرحت الوزارة بمدينة العبور 4 قطع اراضى بمساحات تتراوح ما بين 600 إلى 1000 متر مربع، بسعر 7150 جنيه للمتر وحددت الوزارة جدية الحجز للأراضي بقيمة 350 ألف جنيه.

ومدينة العبور إحدى مدن الجيل الثاني، تقع ضمن مدن إقليم القاهرة الكبرى، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا شرق القاهرة، تقع المدينة على بعد بضع دقائق مـن حي مصـر الجديـدة عنـد الكيلو 26 طريـق القـاهرة - الإسماعيلية، وعنـد الكيلو 10 طريـق القـاهرة - بلبيس، تشغل المدينة مساحة حوالي 13418.95 فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 2003 حيث صدر القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2003.
وكشفت وزارة الإسكان عن تعديل شروط التقديم على أراضي مشروع مسكن بالمدن الجديدة، والتي تضم أراضي الإسكان المتوسط والإسكان المتميز والإسكان الأكثر تميزا.

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والتعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، شملت، إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت، وإلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم (الزوج / الزوجة) بالنسبة لقطع الأراضي (المميزة ـ المتوسطة)، وإضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم (الزوج / الزوجة) على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج "مسكن".

ونستعرض شروط التقديم على الأراضي بعد التعديلات الجدة:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

2- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

3- وفي حالة تقدم كل من (الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.

حق للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

4- يتم رفع المستندات الآتية صورة الرقم القومي (للزوج والزوجة) شهادات ميلاد الأولاد القصر إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة) على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

5- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

6- وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.

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